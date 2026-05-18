Justicia federal exige a Google devolver la cuenta a un magistrado

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(OPI TdF) – La Justicia Federal dictó una medida cautelar contra la empresa tecnológica tras un bloqueo algorítmico sin revisión humana. El magistrado accionó penalmente ante la eliminación de pruebas digitales por parte de la corporación mientras transitaba el proceso legal.

La Justicia Federal ordenó a Google restituir el acceso a los servicios digitales del Juez de Cámara Andrés Leonelli en Tierra del Fuego. El conflicto estalló tras la detección automática de un archivo vinculado a una investigación judicial que motivó la clausura de la cuenta del magistrado. Esta resolución reaviva el debate sobre el impacto de los sistemas automatizados en los derechos de los usuarios.

El Juez de Cámara de Ushuaia Andrés Leonelli detalló el origen de la disputa tecnológica. Un algoritmo de la multinacional detectó un archivo asociado a una causa sobre explotación infantil que el magistrado investigó años atrás.

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El material informático correspondía a un reporte oficial del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). El funcionario judicial adjuntó a ese documento una aclaración técnica sobre su origen legal.

“Era un reporte internacional completo acompañado de un descargo donde les decía: ‘Miren señores, no sé por qué están bloqueando la cuenta pero esto es material de origen legal y judicial. Soy juez’”, aseguró Andrés Leonelli en una entrevista con Zoom a Diario.

El magistrado aclaró un punto central de su planteo. La presentación judicial avala las políticas corporativas de persecución de delitos vinculados a la explotación sexual infantil. El conflicto radica en el procesamiento automático de la información.

La plataforma omitió evaluar el contexto del archivo. La empresa tecnológica tampoco activó mecanismos de revisión humana frente a la documentación oficial presentada.

“Nadie puede no tener tolerancia cero con la pornografía infantil. Lo que estamos discutiendo es cómo procesan ese material una vez que lo identifican”, afirmó el Juez de Cámara.

Google mantuvo el bloqueo de la cuenta digital. La corporación avanzó con el reporte internacional automático e ignoró las explicaciones formales sobre el origen judicial del archivo.

“Todo eso fue ignorado y fue denunciado de manera automática sin procesamiento humano”, expresó el funcionario de Ushuaia.

La compañía tecnológica envió respuestas posteriores bajo una modalidad completamente automatizada. Ninguna persona física intervino en el proceso de atención al usuario para evaluar el caso.

“Me respondían desde una casilla ‘no reply’ diciendo que mi descargo había sido rechazado, sin argumentos”, advirtió el magistrado.

El camarista detalló las normativas de la propia empresa. Google garantiza en sus términos y condiciones la existencia de controles humanos para evitar falsos positivos.

El magistrado denunció el incumplimiento de esas cláusulas corporativas. “Ellos te garantizan el control humano para evitar falsos positivos, pero cuando hice el primer descargo ya me habían denunciado internacionalmente”, indicó.

La firma multinacional despacha el reporte automático sin control. Esta acción vulnera las garantías que el propio sistema promete brindar al usuario.

La denuncia corporativa desencadenó actuaciones judiciales y allanamientos. El funcionario enfrentó una fuerte exposición pública a raíz de esta denuncia internacional automatizada.

Distintos medios y cuentas anónimas difundieron acusaciones contra el magistrado. Estas publicaciones ocurrieron antes del avance de la investigación penal formal.

“Algunos medios sensacionalistas intentaban presentarme de una manera tendenciosa bajo el argumento de que Google lo dijo”, afirmó Andrés Leonelli.

El poder de las plataformas digitales instala una presunción automática de culpabilidad. El juez remarcó la dificultad para revertir ese impacto a nivel social. “Era como si el dios digital estuviera diciendo algo indiscutible”, expresó.

La investigación penal descartó la existencia de cualquier delito vinculado al material denunciado. El funcionario acreditó en el expediente la legalidad del reporte archivado.

Las secuelas personales y familiares persisten en la actualidad. “Al día de hoy todavía estamos pagando las consecuencias con tratamiento mi mujer y yo”, sostuvo.

La exposición pública generó un fuerte impacto psicológico y reputacional. Las acusaciones infundadas dañaron la imagen del funcionario judicial en la provincia.

El organismo de Defensa del Consumidor intervino de manera paralela a la causa federal. La entidad administrativa sancionó a Google por su accionar abusivo.

La resolución estatal cuestionó el incumplimiento de los términos de servicio. El documento también repudió la falta de garantías para ejercer la defensa frente al bloqueo unilateral corporativo.

“Ya hay una condena administrativa porque infringieron sus propios términos y condiciones y porque violaron el derecho de defensa en juicio del usuario”, indicó el magistrado.

La empresa tecnológica apeló la sanción administrativa. El Juzgado Civil y Comercial Nº2 de Ushuaia revisa actualmente el expediente judicial.

El magistrado decidió presentarse en ese tribunal. El objetivo consiste en sostener el reclamo legal y debatir los daños ocasionados por el procedimiento automatizado.

La causa principal tramita en la Justicia Federal mediante un pedido de medida cautelar. El juez aguarda la respuesta corporativa a la orden de restitución.

“Hoy se le vence a Google el término para restablecer los servicios”, afirmó Andrés Leonelli.

La compañía tecnológica informó un dato alarmante durante el transcurso del proceso. La firma eliminó definitivamente gran parte del contenido almacenado en los servidores.

Esta destrucción de datos ocurrió después de la notificación sobre el inicio del expediente judicial. El sistema borró el material de manera unilateral a pesar de la orden de restricción.

“Cuando nosotros presentamos el pedido cautelar, el juez le corre traslado a Google, Google se notifica del inicio de la causa y borra todo mi material”, denunció el camarista de Tierra del Fuego.

Esta maniobra corporativa motivó una nueva presentación penal. El magistrado acusa a la empresa por la destrucción deliberada de pruebas.

“También los denunciamos en sede penal porque hay una eliminación de medios de prueba”, sostuvo el denunciante.

El funcionario consideró que este caso trasciende su situación individual. El conflicto abre un debate profundo sobre inteligencia artificial, automatización y derechos fundamentales.

“El futuro de la discusión está dado por el control de lo automático”, afirmó. Los sistemas informáticos toman decisiones que afectan gravemente la vida de las personas.

El daño ocurre cuando la plataforma anula los mecanismos de revisión humana. “Cuando esa innovación digital tiene la capacidad de influir de manera tan nefasta sobre la vida de los seres humanos, ahí es donde se juegan derechos fundamentales”, expresó.

El magistrado comparó este bloqueo con otros mecanismos tecnológicos actuales. Los sistemas de reconocimiento facial o los modelos de inteligencia artificial aplicados en seguridad presentan fallas similares.

El riesgo principal surge con el reemplazo del razonamiento humano. La automatización total anula la capacidad de análisis crítico frente a casos complejos.

“No es que falló el factor humano; ni siquiera le dieron intervención al factor humano”, remarcó Andrés Leonelli.

El juez cuestionó la posición dominante de las grandes corporaciones tecnológicas. Las compañías sostienen sus decisiones por encima de las resoluciones judiciales o administrativas de los Estados soberanos.

“En Defensa del Consumidor nosotros les dijimos que había una sentencia penal que demostraba que el material era legal y ellos seguían insistiendo con que no”, señaló.

La funcionaria interviniente en el expediente administrativo lanzó una advertencia clara. La autoridad constató que la empresa tecnológica avanza sobre las decisiones del Estado argentino.

El camarista avanzó judicialmente por una convicción institucional. El litigio busca establecer límites a las prácticas automatizadas de las multinacionales.

“Me siento en la responsabilidad cívica de generar un precedente”, afirmó. Muchas personas sufren situaciones idénticas frente a estas empresas monopolísticas.

Los usuarios carecen habitualmente de recursos económicos, técnicos o emocionales para sostener juicios complejos. Estos litigios exigen enfrentar a corporaciones internacionales con un poder económico inmenso.

“Muchas veces al ciudadano promedio no le da la posibilidad de ejercer estos derechos”, concluyó el magistrado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)