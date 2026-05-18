China recibe a Putin a una semana del viaje de Donald Trump

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el jefe de Estado de China, Xi Jinping, inician entre este martes y el miércoles en Pekín una ronda de negociaciones diplomáticas. Los mandatarios abordan la agenda internacional de mutuo interés y delinean nuevos esquemas de cooperación técnica.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, brindó una rueda de prensa regular para confirmar el cronograma. El funcionario señaló que las partes utilizan el encuentro para elevar el nivel de los vínculos estratégicos.

“Las dos partes tomarán esta visita como una oportunidad para seguir promoviendo el desarrollo de las relaciones a un nivel más alto”, afirmó el representante gubernamental. El diplomático apuntó que el movimiento inyecta estabilidad y energía positiva en el mundo.

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La agenda oficial estructura los siguientes compromisos para ambas comitivas:

Intercambio de posturas sobre cuestiones regionales clave.

Ceremonia de apertura de los Años de Rusia y China (2026-2027) .

. Firma de una Declaración Conjunta de máximo nivel institucional.

de máximo nivel institucional. Aprobación de documentos interdepartamentales e intergubernamentales.

El itinerario incluye una reunión formal con Li Qiang, primer ministro del Consejo de Estado de China. Las autoridades analizan en ese espacio específico las perspectivas de comercio y la economía bilateral.

El desplazamiento actual representa el viaje número 25 del líder ruso hacia territorio chino. La maquinaria estatal asiática concreta esta cumbre exactamente una semana después del arribo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario norteamericano completó una visita de Estado de tres días en esa misma capital. Los informes de la agencia Xinhua y el sitio Actualidad RT destacan que Pekín recibe a los líderes de ambas potencias durante un mismo mes por fuera de esquemas multilaterales. (Agencia OPI Santa Cruz)