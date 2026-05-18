ARCA activa el Certificado Digital de Ingresos desde este lunes

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó las reformas de la Ley de Modernización Laboral. La dependencia estatal publicó la Resolución General 5848/2026 este lunes 18 de mayo en el Boletín Oficial para digitalizar la emisión del certificado de trabajo.

El nuevo esquema altera la operatividad del Artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los empleadores emiten la documentación liquidatoria mediante el sistema Simplificación Registral de la web oficial y generan el formulario F.984.

La normativa habilita dos vías operativas para concretar la obligación patronal:

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Formato digital: El sistema valida el documento mediante la Clave Fiscal nivel 2 del empleador y suprime la firma hológrafa.

El sistema valida el documento mediante la del empleador y suprime la firma hológrafa. Formato físico: Las partes imprimen el documento por duplicado y estampan sus firmas manuales.

Los trabajadores descargan el expediente a través del portal Trabajo en Blanco o ingresan desde el home banking de sus cuentas sueldo, siempre que las entidades financieras cuenten con la homologación oficial. El Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL) expone las remuneraciones de los últimos 6 meses y suma un código QR para auditorías instantáneas.

El algoritmo cruza las bases de datos de ARCA para compilar altas, bajas y declaraciones juradas. La reglamentación impone una traba burocrática para contrataciones antiguas. Los empleadores elaboran una constancia manual basada en los libros de sueldos si la certificación abarca períodos previos a julio de 1994.

El organismo distribuye manuales de usuario en los micrositios correspondientes para instruir al sector privado. La reestructuración legal deroga la Resolución General N° 2.316 e introduce modificaciones sobre la RG N° 3.676. El nuevo andamiaje administrativo rige plenamente desde el 18 de mayo. (Agencia OPI Santa Cruz)