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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, acordaron mediante una reunión bilateral que Irán no debe obtener armas nucleares y exigieron la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz.

La escalada de tensión regional motivó el encuentro de los mandatarios. Ambos líderes analizaron el impacto económico global derivado de las restricciones de tránsito sobre una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El Gobierno norteamericano sostuvo que los dos jefes de Estado coincidieron en que ninguna organización ni país puede cobrar peajes en la zona. La declaración oficial ratificó la meta común de normalizar las operaciones en la vía fluvial.

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Los datos analizados respecto al conflicto exponen la relevancia del entendimiento:

El Estrecho de Ormuz funciona como el punto estratégico principal para el transporte global de petróleo y gas.

funciona como el punto estratégico principal para el transporte global de petróleo y gas. Cualquier interrupción en el paso marítimo desestabiliza los mercados internacionales y altera las previsiones de las potencias.

El mandatario estadounidense aseguró que el líder chino ofreció colaboración directa para reducir la conflictividad en la región. La propuesta de Pekín busca contribuir a una salida negociada en el diferendo político y comercial con Teherán. (Agencia OPI Santa Cruz)