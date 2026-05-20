El campo acelera la venta de soja y empuja los ingresos de mayo

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La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta que el sector agroindustrial exportará US$ 36.111 millones durante 2026. El volumen actualiza las estimaciones previas e inyecta US$ 800 millones adicionales a las previsiones del Mercado Libre de Cambios (MLC).

Los técnicos de la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR) modificaron al alza la producción para las campañas de soja y maíz del período 2025/2026. Los volúmenes exportables traccionan el saldo y aprovechan el incremento de los precios internacionales.

La corrección del informe técnico detalla los siguientes indicadores físicos y financieros:

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Soja : alcanza las 50 millones de toneladas . El rinde supera en 2 millones de toneladas el cálculo de abril y habilita la molienda de un millón extra para procesar aceite y pellets.

: alcanza las . El rinde supera en el cálculo de y habilita la molienda de un millón extra para procesar aceite y pellets. Maíz : trepa a 68 millones de toneladas . El cereal suma 1 millón de toneladas y expande el saldo exportable en 500.000 toneladas .

: trepa a . El cereal suma y expande el saldo exportable en . Precios: las cotizaciones superan los valores registrados hace 30 días y elevan la facturación nominal del complejo exportador.

El optimismo de la proyección anual choca con los números reales de la caja. El campo liquidó US$ 8.516 millones entre enero y abril de 2026. El ingreso de divisas retrocede frente a los US$ 9.000 millones liquidados durante el mismo período de 2025.

Los analistas financieros de la BCR explican esta contracción interanual mediante dos variables operativas. Los productores adelantaron ventas a finales del año pasado tras la eliminación temporal de retenciones y ralentizaron la comercialización de granos durante abril.

Las operaciones repuntan en el inicio de mayo. Las cosechadoras avanzan sobre los lotes de soja y los exportadores convalidan tarifas más altas en los puertos. Esta dinámica acelera las liquidaciones diarias y recorta la brecha de arrastre.

El flujo de dólares oxigena el MLC y perfila un mes de liquidación superior al promedio de los últimos cinco años. El ingreso de divisas total de 2026 empatará el volumen nominal de 2025, sumando las operaciones del mercado oficial y la liquidación del Contado con Liquidación (CCL). (Agencia OPI Santa Cruz)