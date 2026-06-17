El oficialismo emitió dictamen de mayoría para el Súper RIGI

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El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que exime de impuestos a corporaciones tecnológicas.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen de mayoría con 61 firmas para aprobar el proyecto de ley denominado Súper RIGI. La iniciativa otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años a corporaciones enfocadas en inteligencia artificial, semiconductores y minerales críticos. La mesa política de La Libertad Avanza coordinó el aval técnico junto a los bloques del PRO, la UCR e Innovación Federal para habilitar la votación en la sesión legislativa del próximo miércoles 24 de junio de 2026.

El despacho oficial de la Cámara de Diputados de la Nación impone un umbral de inversión mínima de 1.000 millones de dólares, una cifra que quintuplica la exigencia del régimen de inversiones anterior. El texto articulado reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y establece una amortización acelerada de inversiones del 60% para el primer año de vigencia. Los beneficiarios obtendrán además la exención total de derechos de importación, la eliminación de retenciones a la exportación y la libre disponibilidad del 100% de las divisas exportadas a partir del tercer año de ejecución.

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La incorporación de modificaciones al articulado original fue un requerimiento explícito del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo. El diputado Eduardo Falcone confirmó la inclusión de una cláusula que obliga a los beneficiarios a destinar un mínimo del 20% del presupuesto total del proyecto a proveedores locales. El legislador desarrollista detalló asimismo que las inversiones ejecutadas en investigación y desarrollo computarán el doble de su valor nominal para alcanzar el piso exigido por la normativa.

Los bloques de la oposición rechazaron el dictamen durante el debate en el Congreso de la Nación por considerarlo un esquema de enclaves económicos. El presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que la norma beneficia a una nueva oligarquía tecnológica y profundizará las asimetrías con el entramado productivo nacional. Los diputados Adriana Sarquis y Agustín Rossi calificaron la medida como un beneficio directo para empresas concentradas afines al Poder Ejecutivo Nacional.

Las agrupaciones de izquierda cuestionaron la pérdida de soberanía financiera que implica la libre disponibilidad de las reservas monetarias. Los legisladores Nicolás del Caño y Néstor Pitrola denunciaron que la ley suspende la obligación de liquidar divisas en el Banco Central de la República Argentina por un plazo de tres años. El dictamen técnico del Súper RIGI fija un plazo de vigencia de 5 años con opción a una prórroga extraordinaria de 1 año, restringiendo el acceso a nuevos emprendimientos y excluyendo los proyectos de infraestructura tradicional. (Agencia OPI Santa Cruz)