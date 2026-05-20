Pablo Quirno confirmó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia

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El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, desestimó en Buenos Aires las acusaciones del exmandatario boliviano Evo Morales sobre un presunto envío de material represivo, y ratificó la provisión de auxilio logístico al gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Durante las últimas horas, el ministro argentino aclaró el motivo de la movilización logística y rechazó los planteos de los sectores que promueven las protestas en el país vecino. El funcionario afirmó que la administración de Javier Milei aportó una aeronave militar para asegurar el abastecimiento alimentario de la población afectada.

“Esto comprueba lo que es el eje del mal. La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”, precisó el funcionario.

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El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, transmitió el agradecimiento de su administración hacia la gestión argentina por la entrega de esta asistencia humanitaria. Las agrupaciones campesinas alineadas con el expresidente cercaron diversas rutas para exigir la dimisión inmediata del mandatario Rodrigo Paz Pereira.

Ante esta fragilidad interna, las autoridades del Palacio Quemado confirmaron acciones ante los tribunales internacionales para frenar el accionar del exjefe de Estado. Aramayo señaló que el líder cocalero enfrenta actualmente causas judiciales pendientes y permanece en condición de prófugo.

“Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales. Eso es sedición, el daño al orden público, las acciones que se están tomando, tres muertos por los bloqueos ya por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria. Eso es terrorismo de Estado”, confirmó Aramayo.

Quirno ratificó la existencia de un bloque regional consolidado que respalda la institucionalidad en el altiplano. Esta alianza mantiene una fluida sintonía política e integra a diez naciones de la región:

Argentina , Chile y Costa Rica apoyan de forma directa al gobierno boliviano.

, y apoyan de forma directa al gobierno boliviano. Ecuador , El Salvador y Guatemala sostienen el respaldo diplomático.

, y sostienen el respaldo diplomático. Honduras, Panamá, Paraguay y Perú completan este frente internacional.

El territorio vecino atraviesa una profunda y compleja crisis económica y política. Las manifestaciones ciudadanas y los cortes de rutas comenzaron de manera intermitente a comienzos de este año. La conflictividad social recrudeció con notable violencia durante las primeras semanas de mayo. (Agencia OPI Santa Cruz)