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El Ministerio de Comercio de China anunció hoy en Pekín un principio de acuerdo con Estados Unidos para negociar un acuerdo marco de reducción recíproca de aranceles dentro del consejo comercial. Esta iniciativa afectará a productos por un valor equivalente a USD 30.000 millones o más por cada una de las partes.

Luego de las consultas económicas y comerciales que ambas potencias mantuvieron recientemente, un funcionario de la cartera detalló los resultados preliminares del acercamiento. El especialista indicó que los artículos seleccionados obtendrán beneficios impositivos mediante la categoría de nación más favorecida o tasas aduaneras todavía menores.

Respecto al impacto global, el vocero afirmó que la puesta en práctica del documento de reducción arancelaria estabilizará y ampliará el comercio bilateral entre China y Estados Unidos. El funcionario señaló además que el mecanismo servirá como una referencia útil para la cooperación abierta en el orden mundial.

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En la siguiente fase, los equipos económicos y comerciales de ambas partes mantendrán una estrecha comunicación. Estas delegaciones técnicas diseñarán los detalles del texto definitivo e impulsarán la implementación del acuerdo lo antes posible. (Agencia OPI Santa Cruz)