León XIV evoluciona favorablemente en el Gemelli

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El parte médico oficial difundido por la Santa Sede certifica parámetros clínicos normales, restablecimiento de la movilidad autónoma y respuesta favorable del pulmón intervenido tras la resección total de un adenocarcinoma.

La Santa Sede confirmó en Roma que el papa León XIV evoluciona de manera favorable tras haber sido sometido a la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Policlínico Gemelli.

La certificación médica, emitida este jueves en conjunto por los cirujanos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, determinó que la radiografía de tórax practicada al pontífice constató una respuesta clínica positiva del órgano intervenido. El reporte vespertino, distribuido formalmente a través del portal oficial Vatican News y la sala de prensa vaticana, especificó que los exámenes de rutina matutinos arrojaron parámetros de normalidad biológica.

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El cuadro documentado por el equipo tratante detalló que el paciente completó ejercicios motores y fisioterapia respiratoria, además de retomar tareas cotidianas y su esquema regular de alimentación dentro de las instalaciones hospitalarias. Los especialistas señalaron de manera textual: “Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos. En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad”.

La intervención quirúrgica principal se ejecutó el último martes en el centro asistencial romano para remover la formación oncológica. En una comunicación previa emitida durante la jornada del miércoles, los facultativos Carbone y Margaritora habían informado que los análisis sanguíneos y los estudios radiológicos iniciales se mantuvieron dentro de los rangos previstos para la complejidad del procedimiento torácico.

En las primeras horas del jueves, la sede administrativa de la Iglesia católica comunicó que el líder religioso pasó la noche sin complicaciones y comenzó a desplazarse de forma pedestre por su habitación. Los partes clínicos concluyeron que la respuesta posoperatoria avanza según las previsiones fijadas por el cuerpo médico del nosocomio. (Agencia OPI Santa Cruz)