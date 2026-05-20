El Frente Sindical bloqueó la ruta 3 y tomó el ministerio de economía

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El Frente Sindical paralizó las principales actividades estatales de Santa Cruz este miércoles mediante protestas simultáneas y esquemas de huelga prolongados. Las medidas de fuerza exigen aumentos salariales inmediatos ante el Ministerio de Economía y bloqueos en rutas estratégicas de la provincia.

En el acceso norte de Caleta Olivia, los afiliados de ADOSAC instalaron un corte total y una volanteada sobre la Ruta Nacional N° 3, pasando la estación de servicio YPF. La manifestación comenzó a tempranas horas de la mañana y gremio programó una olla popular para el cierre de la jornada en el lugar.

Una permanencia por tiempo indeterminado ocupa las puertas del Ministerio de Economía en Río Gallegos. Los empleados de la administración pública concentran allí la presión contra el Poder Ejecutivo provincial para que reactive las negociaciones paritarias de manera urgente.

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Las huelgas de entre 96 y 120 horas afectan el normal funcionamiento de los sectores de la salud, la educación y diversos organismos provinciales. El plan de lucha unifica el descontento de múltiples dependencias del Estado santacruceño ante la falta de propuestas oficiales.

La Resolución 030/26 de la cartera económica disparó el conflicto actual al fijar lineamientos presupuestarios anuales rígidos. El documento oficial omitió los incrementos generales y anuló los mecanismos automáticos de actualización salarial frente a la inflación oficial. Los gremios sostienen que esta política económica licúa de forma directa el poder adquisitivo estatal.

El dirigente Gustavo Saldivia, miembro del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz, encabeza la protesta en la capital de la provincia. “Desde acá no nos vamos a ir sin la fecha de apertura de paritaria”, advirtió el referente gremial respecto a la ocupación pacífica del edificio.

La exigencia principal apunta a destrabar las mesas de negociación paritaria central, sectoriales y municipales de manera simultánea en todo el territorio. La conducción de ATE remarcó la urgencia de estas convocatorias mientras las filiales del interior sostienen panfleteadas autónomas en sus localidades.

Saldivia apuntó directamente contra la inacción del ministro del área económica por demorar los plazos previstos de discusión. El gremialista sostuvo que el funcionario solo realiza anuncios mediáticos vagos mientras el debate debió comenzar semanas atrás debido al desfasaje inflacionario.

Desde las bases sindicales exigieron la intervención directa del gobernador Claudio Vidal para destrabar el estancamiento político de las mesas de negociación. El vocero instó al mandatario provincial a asumir la responsabilidad directa de la gestión pública e iniciar formalmente el diálogo salarial con los sectores en lucha.

Efectivos de la Policía de Santa Cruz custodian las inmediaciones del edificio ministerial de forma preventiva. El referente de ATE minimizó la tensión con las fuerzas de seguridad al señalar que los uniformados comparten la misma necesidad de recomposición de haberes. La permanencia frente a las oficinas oficiales persistirá hasta conseguir una fecha cierta de paritarias. (Agencia OPI Santa Cruz)