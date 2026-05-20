Otra vez las expectativas “del reinicio” de obras en Represas. Mienten y se suman demagogos nuevos al viejo discurso

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Y ya es recurrente esto de que cada tantos meses el gobierno provincial reactiva las esperanzas de los laburantes que en Santa Cruz esperan el reinicio de las obras sobre el río Santa Cruz y otras tantas veces son defraudados.

Te puede interesar: ¿Cuánto lleva insumido la obra de Represas? ¿Será rentable el día que funcione?. Casi 5 mil millones de dólares y la incertidumbre de si al final, funcionará

Hace dos días los diarios de la cadena de la alegría estallaron en anuncios rimbombantes sobre “el avance en la reactivación de las Represas”, destacando una recorrida de “autoridades nacionales y provinciales” a las que mencionan como si esta fuera (una vez más desde hace entre cinco y seis años) el anuncio inminente de que la obra se larga en cualquier momento. Nada de eso es así.

- Publicidad -

Las fuentes de OPI en el gobierno nacional indicaron puntualmente que se trató de una visita “de evaluación y conocimiento” del personal que estuvo abocado a las tareas de auditoría técnica y financiera que en el año 2023 abrió el gobierno nacional en ENARSA, donde en el 2024 puso al frente de esta revisión documental a Sergio Viana, Tristán Socas y Marcelo Corda.

Es precisamente el resultado de las auditorías de este equipo lo que expuso internamente el nivel de irregularidades administrativas, los sobrecostos y las falencias estructurales heredadas de gestiones anteriores.

Esos hallazgos técnicos constituyen la barrera real por la cual los fondos del consorcio de bancos chinos siguen bajo análisis severo, desnudando que los reiterados anuncios de reactivación a nivel provincial carecen de anclaje en la realidad de los expedientes de ENARSA, como OPI lo ha revelado en varias oportunidades y que ha sido una limitante para el gobierno nacional en la firma de las respectivas Adendas con el consorcio chino. Y repetimos acá lo que informamos en el año 2024 cuando nuestra fuente desde el gobierno nacional dijo “Si fuera por Milei la obra esa no sigue adelante; se robaron todo, hicieron todo mal, corrupción por donde mires y encima no llegaron ni al 40% de la obra en la que se llevan gastado (no invertido) más de 2.000 millones de dólares (hasta ese momento)” y luego dijo algo que el tiempo lo ha reconfirmado “Lo que pasa es que Mieli no puede anular los acuerdos bilaterales, peor la va retrasar lo más posible”; y es exactamente lo que ha pasado en estos dos años y medios de gobierno libertario.

Por eso, es que, formalmente desde el 13 de abril 2026 ENARSA dejó de manejar las obras de las represas sobre el río Santa cruz, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 238/2026. A partir de esa normativa oficial, la gestión, administración de fondos y supervisión del proyecto pasó a depender de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación y se les restituyó el nombre original de ”Cóndor Cliff y La Barrancosa”.

Por este motivo nuestras fuentes nacionales aseguran que el recorrido de la obra que el gobierno provincial anuncia con bombos y platillos, en realidad no significa que la obra se vaya a normalizar en el corto plazo, es solo una visita de constatación y visualización de la obra, sobre la que encontraron indisimulables irregularidades, corrupción, robos, simulaciones y negocios vergonzosos a lo largo de estos últimos 15 años. A partir de ahora las autoridades evaluarán la continuidad, los tiempos y la afectación de recursos, aunque la llegada de la veda invernal, podría poner aún más pausa a la obra hidroeléctricas que podría (como mínimo) llegar a la mitad del segundo semestre del 2026.

Otra vez las expectativas “del reinicio” de obras en Represas. Mienten y se suman demagogos nuevos al viejo discurso

Y un dato no menor, que pinta de cuerpo entero a la deficitaria clase política provincial es que, así como en su momento Eduardo Costa recorría las obras (en épocas del macrismo) y prometía 20 mil puestos de trabajo en su campaña política, ahora apareció en escena el diputado nacional de LLA en Santa Cruz Jairo Guzmán, que luce en las fotos como si entendiera de qué le hablan, cuando en realidad, dudo que previamente haya conocido, siquiera, en qué consiste el proyecto hidroeléctrico.

Cronología del relato demagógico

El historial del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa es un catálogo de discrepancias entre el discurso político y la ejecución real de la obra, que tenemos debidamente archivado en OPI y vamos a exponer aquí de manera sucinta, para apoyar con datos lo que sostengo en este análisis a partir de hechos concretos que tenemos registrados.

Entre 2019 y 2026, hay un patrón sistemático: el gobierno provincial, frecuentemente en tándem con el estamento nacional, emite anuncios de reactivación inminente que operan como herramientas para descomprimir la tensión social y sindical, pero que terminan colisionando con la realidad financiera, técnica y ambiental del proyecto.

Entre 2020 /2021 se afianzó el relato de la “solución inminente” al desastre geológico tras la paralización parcial generada por el grave deslizamiento de tierras en Cóndor Cliff (2018), denunciada públicamente por OPI Santa Cruz

A mediados de 2022, el gobierno comunicó que los escollos burocráticos con el financiamiento chino estaban resueltos y auguró un flujo continuo de fondos que sostendría los puestos de trabajo. Este anuncio generó expectativas en localidades como Comandante Luis Piedrabuena El Calafate y Puerto Santa Cruz.

A fines del 2023 y pese a los constantes mensajes de tranquilidad emitidos durante el año electoral, el flujo de dólares del consorcio de bancos chinos (vinculado a la falta de aprobación de redeterminaciones de precios y trabas en el SWAP) se cortó drásticamente. Las obras quedaron completamente paralizadas, la UTE (Gezhouba-Eling) acumuló deudas millonarias y se emitieron miles de telegramas de despido, dejando un saldo de desocupación y aguda desazón en la región.

Con el cambio de administración provincial (nuevo gobierno de Claudio Vidal), la mecánica de la elusión narrativa no se modificó, manteniendo la brecha entre la promesa política y la realidad operativa.

En mayo de 2024 apareció la promesa “post-veda invernal” y fue allí donde en un contexto de alta presión por los miles de despidos masivos ocurridos en marzo de 2024, el ministro de Trabajo provincial, Julio Gutiérrez lo anunció, tras una audiencia de conciliación que ENARSA y la UTE Gezhouba se habían comprometido formalmente a “retomar la construcción de las represas luego de la veda invernal”. Llegada la primavera, el despliegue a fondo nunca se materializó, demostrando que el anuncio carecía de sustento financiero real.

Como las “bujías Hescher”, no arranca

Entre diciembre 2025 a enero 2026 apareció la ficción de los 136 millones de dólares .Desde la esfera oficial se difundió con optimismo la transferencia de un monto estimado entre 136 y 150 millones de dólares y cuando todos anunciaba el inminente reinicio de la obra, dijimos claramente que eso no sucedería, porque el dinero iba a pagar, fundamentalmente, deudas.

En marzo de 2026 el show de la Adenda 12 apareció en sintonía con el Ministerio de Economía de la Nación, cuando el gobernador Claudio Vidal comunicó nuevamente el reinicio de las obras y la reincorporación de personal, defendiendo la aplicación de la ley 90/10.

El relato oficial sugirió una inminente recuperación de hasta 1.800 empleos directos. Una falacia total. En los hechos, se confirmó nuestras predicciones y “la reactivación” se limitó al ingreso de un grupo minúsculo de trabajadores (aproximadamente 80/100 personas) para realizar exámenes médicos y tareas preliminares, algunos de los cuales fueron incorporados a cuenta gotas.

Te puede interesar: La saraza de las Represas en boca de Manuel Adorni quien confirma todo lo que OPI ha informado

Como lo apuntamos en uno de nuestros informes, la estrategia comunicacional gubernamental respecto al complejo hidroeléctrico se basa en la exageración de hitos administrativos menores (como firmas de adendas parciales o transferencias insuficientes) para presentarlos como soluciones estructurales. Esto oculta de manera deliberada la realidad técnica: Cóndor Cliff sigue con un ínfimo nivel de avance (rondando el 15 o 18%) y un daño geológico complejo, mientras que La Barrancosa (con 41%) avanza a un ritmo aletargado y con muchas pausas.

La sumatoria de estos falsos anuncios no solo erosiona la credibilidad de las instituciones públicas y el gobierno provincial, sino que manipula la necesidad laboral de la región y la provincia y sobre ese discurso, se montan absolutamente todos los actores políticos provinciales (sin distinción de partido o ideología) inclusive personajes como Guzmán que al sitio de las Represas seguro las conocía por Google Heart y en las fotos de los medios provinciales que aparece recorriendo la obra año tras año. En esta última aparece mezclado con el vidalismo (al cual critica) y con cara de entender lo que jamás fue de su interés personal.

De ahí la demagogia que aplica el poder en todas sus formas, entre el no saber de lo que se está hablando y mentirle a la opinión pública para mantener las expectativas vigentes. (Agencia OPI Santa Cruz)