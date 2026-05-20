5,2% suben los precios mayoristas y presionan la estructura de costos

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Los insumos de la matriz energética y los hidrocarburos impulsan el indicador principal. La variación interanual supera el 30% según los registros oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializó este martes los datos del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) correspondientes a abril de 2026. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) marcó un alza del 5,2% respecto al mes anterior. La matriz extractiva nacional explica el núcleo del incremento.

El desagregado del IPIM muestra una tracción asimétrica. Los “Productos nacionales” experimentaron un incremento del 5,3%. Los “Productos importados” avanzaron un 2,5%. La medición interanual del indicador general se ubica en el 30,8% y el acumulado del primer cuatrimestre alcanza el 11,6%.

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La tracción principal recae sobre la matriz hidrocarburífera. El rubro “Petróleo crudo y gas” registró una suba mensual del 22,9%. La división “Productos refinados del petróleo” escaló un 13,6%. Ambos sectores explican casi la mitad de la variación del nivel general. La incidencia del crudo y gas en el IPIM fue del 2,09%, mientras que los refinados aportaron un 1,63% al avance total.

Otros insumos intermedios y de base primaria replicaron la tendencia alcista durante abril de 2026:

Los “Productos pesqueros” se dispararon un 16,8% mensual.

se dispararon un mensual. Las “Sustancias y productos químicos” se encarecieron un 5,1% con una incidencia del 0,46% en el índice.

se encarecieron un con una incidencia del en el índice. Los “Productos de caucho y plástico” subieron un 7,4% y aportaron un 0,18% al nivel general.

subieron un y aportaron un al nivel general. El segmento de “Alimentos y bebidas” anotó un alza del 2,2% , sumando un impacto de 0,26% .

anotó un alza del , sumando un impacto de . El “Tabaco” avanzó un 3,3% .

avanzó un . La “Energía eléctrica” registró una actualización marginal del 1,1%.

Los cuadros estadísticos exponen caídas nominales en segmentos específicos de la economía productiva. Los “Productos agropecuarios” retrocedieron un -0,6% en el mes. Los “Productos metálicos básicos” cayeron un -1,6%. La división de “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” marcó una baja del -1,0%. La rama de “Máquinas y aparatos eléctricos” cedió un -0,8%.

El reporte nacional incluye dos indicadores que auditan las presiones sobre el productor. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, exhibió un ascenso del 4,8% mensual y del 29,6% interanual. El acumulado anual para este indicador se estaciona en 10,3%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide los valores de la producción local y excluye bienes importados, calcó la suba del 4,8% en abril. Este último indicador evidencia un alza del 30,9% en la comparación interanual. Los componentes que explican el salto del IPP mensual radican en la suba del 7,5% de los “Productos primarios” y del 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

La dinámica de los últimos doce meses evidencia la escalada de la caja extractiva. Según los anexos financieros, la variación interanual del segmento “Productos primarios” dentro del IPIM trepa al 45,9%. El componente “Petróleo crudo y gas” lidera la serie histórica con un salto interanual del 69,2%. En contrapartida, los “Productos importados” acumulan una variación interanual del 17,5%, exponiendo el freno que ejerce el tipo de cambio sobre los componentes externos. (Agencia OPI Santa Cruz)