Industria metalúrgica cae un 5,3% en el año

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La industria metalúrgica profundizó su contracción al registrar una caída interanual del 3,3% en septiembre y acumular un retroceso del 5,3% en lo que va del año, operando con una capacidad instalada del 40,2%.

La actividad metalúrgica profundizó su contracción durante el mes de septiembre al registrar un retroceso del 3,3% en comparación con el mismo período del año anterior, según se desprende del último informe sectorial elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Pese a este escenario contractivo, el indicador exhibió un repunte mensual del 2,5% en relación con agosto, sin lograr revertir la tendencia negativa estructural acumulada a lo largo del año.

Con estos guarismos oficiales, el sector metalúrgico acumula una caída del 5,3% en lo que va de 2026, reflejando la persistente debilidad en la demanda interna y la postergación de proyectos de inversión en el aparato productivo nacional. El relevamiento técnico advierte que el uso de la capacidad instalada se ubicó en un piso crítico del 40,2%, experimentando una contracción de 4,3 puntos porcentuales frente al registro constatado en septiembre de 2025.

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La entidad empresaria remarcó que este nivel de utilización fabril configura el registro más bajo para un mes de septiembre dentro de la serie estadística disponible desde 2016, dejando seis de cada diez máquinas sin utilización operativa en las plantas del país. El freno productivo abarca de manera transversal a todo el entramado industrial, evidenciando caídas interanuales generalizadas en la totalidad de los subsectores relevados por el centro de estudios de la cámara fabril.

Las estadísticas oficiales detallan que la división de Fundición lideró las retracciones con una baja del 8,8%, seguida por Carrocerías y remolques con un -7,6%, Bienes de capital con un -4,4%, Equipamiento Médico con un -3,3%, y Maquinaria agrícola con un -2,5%. El ajuste también alcanzó a Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,3%), Autopartes (-1,9%) y Otros Productos de Metal (-1,3%), consolidando un mapa fabril completamente rojo en las principales jurisdicciones productivas del territorio nacional.

En el plano regional, las provincias con mayor peso en el entramado metalúrgico también sufrieron caídas interanuales en sus niveles de actividad. Entre Ríos encabezó los retrocesos con un -5,5%, escoltada por Córdoba con un -4,6%, Buenos Aires con un -3,7%, Santa Fe con un -2,3% y Mendoza con una baja del 1,1% en sus respectivos parques industriales.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la falta de reactivación y señaló que la debilidad de la demanda y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%. El directivo sostuvo que el país cuenta con activos productivos de gran valor y reclamó que las grandes inversiones proyectadas en energía y minería logren traccionar a la industria nacional para multiplicar las oportunidades productivas y el empleo calificado.

Las perspectivas a mediano plazo continúan mostrando cautela entre los empresarios del sector, ya que el 45,2% de las firmas consultadas no prevé incrementar su producción durante el próximo trimestre. En el plano laboral, el relevamiento oficial registró una disminución interanual del 1,9% en la dotación de personal ocupado. (Agencia OPI Santa Cruz)