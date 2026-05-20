Gremio docente anunció paro de 48 horas en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la última oferta del gobierno de Gustavo Melella.

Así lo indicaron tras asambleas de las filiales de Tolhuin, Río Grande y Ushuaia y el Congreso Provincial realizado el lunes “con la participación de más de 180 delegadas, delegados e integrantes de las comisiones directivas del gremio”.

Desde SUTEF señalaron que la propuesta del gobierno “está muy lejos de las necesidades de la docencia fueguina” y “por debajo de los índices inflacionarios”.

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El conflicto se profundizará el miércoles 20 y jueves 21 de mayo con un paro provincial de 48 horas donde habrá concentraciones en distintos puntos de la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)