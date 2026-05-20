Intendentes de la oposición y cercanos al oficialismo rechazan el endeudamiento

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Un grupo de intendentes de la oposición y cercanos al oficialismo provincial junto a legisladores provinciales y nacionales difundió un pronunciamiento para rechazar el proyecto de endeudamiento por hasta 600 millones de dólares que envió el gobernador Claudio Vidal para el tratamiento en la legislatura santacruceña.

El documento afirma que cualquier esquema de financiamiento en moneda extranjera y bajo jurisdicción de tribunales externos “compromete la soberanía y el futuro de Santa Cruz”.

Allí señalan que el gobierno provincial debe atender “la recomposición salarial, la obra pública y el sostenimiento del consumo interno”.

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“Antes que el endeudamiento, está el pueblo. Antes que la deuda, están las familias santacruceñas” indica el texto que fue firmado por los intendentes Aldo Aravena (28 de Noviembre), Antonio Carambia (Las Heras), Darío Menna (Río Turbio), Javier Belloni (El Calafate), Pablo Grasso (Río Gallegos), Zulma Neira (Los Antiguos) y Juan Raúl “Pirri” Martínez (Puerto Deseado).

Aseveran que los recursos provinciales deben destinarse “prioritariamente a dar respuestas inmediatas a las necesidades de la población” y reclamaron mejoras salariales para trabajadores provinciales y municipales que “no puede seguir esperando”.

Los dirigentes sostuvieron que “existen recursos presupuestarios y extrapresupuestarios suficientes para redistribuir la obra pública en toda la provincia y avanzar en mejoras salariales”.

A su vez, insistieron con el debate de una “nueva ley de coparticipación para fortalecer la autonomía financiera de los municipios y garantizar financiamiento para las cajas de servicios y previsión social”.

El documento fue firmado también por los legisladores provinciales Carlos Santi, Carlos Alegría, Carlos Godoy, Daniel Peralta, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora, Javier Jara y José Bodlovic. (Agencia OPI Santa Cruz)