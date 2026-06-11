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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal pidió la convocatoria a sesión extraordinaria al presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Fabián Leguizamón para el viernes 12 de junio a las 16 horas para tratar el proyecto de ley de Financiamiento Estratégico que presentó el Poder Ejecutivo.

La propuesta es que se discuta la iniciativa que solicita un pedido de endeudamiento de hasta 600 millones de dólares destinados a obras públicas y afrontar déficits estructurales en el gobierno provincial.

El pedido de endeudamiento se tratará en sesión extraordinaria el viernes

El gobierno cuenta con un presupuesto 2026 con un déficit anual de 350 mil millones de pesos y con posibilidades de financiarse en pesos, aunque la intención de endeudarse en dólares es “para darle previsibilidad al Tesoro y poder afrontar las negociaciones salariales con el sector público”, sostuvo el ministro de Economía, Ezequiel Verbes.

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Vidal y su gabinete negocian por estas horas la posibilidad de contar con dos tercios de los votos de los legisladores para avanzar con la propuesta que permitirá solicitar endeudamiento en dólares para los próximos años. (Agencia OPI Santa Cruz)