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Las incursiones del Comando Central de Estados Unidos alcanzaron terminales cercanas al estrecho de Ormuz, mientras la defensa aérea iraní activó sistemas de protección en el nodo petroquímico de Asaluyeh para evitar daños en sus refinerías.

La escalada bélica en Medio Oriente alteró el flujo comercial global tras la confirmación de nuevas incursiones aéreas norteamericanas sobre territorio persa. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ejecutaron el miércoles a las 17:15 una serie de ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán. El presidente Donald Trump impartió las directivas directas como Comandante en Jefe para activar la ofensiva militar en el Golfo Pérsico, según consta en los registros de la organización castrense.

Los bombardeos directos respondieron a lo que el Pentágono calificó como una agresión continua e injustificada de la administración de Teherán. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ratificó el despliegue bélico desde el cuartel general del CENTCOM en Tampa, Florida, tras advertir que la Casa Blanca accionaría con dureza debido a la falta de avances en un pacto formal. Las cadenas de noticias CNN y CBS News documentaron las advertencias del funcionario respecto a la pérdida de oportunidad de las autoridades iraníes para sellar un acuerdo político.

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Medios oficiales de Irán reportaron detonaciones consecutivas en las jurisdicciones de Minab y Sirik, ambas zonas ubicadas en el sector sur de ese país y con posiciones críticas para el control del tráfico marítimo internacional. El aviso oficial del mandatario norteamericano mediante su cuenta en la red Truth Social anticipó las operaciones nocturnas bajo la premisa de golpear con mucha fuerza las posiciones enemigas.

El despliegue táctico forzó la respuesta inmediata de las divisiones de resguardo de la nación afectada. Las fuerzas de seguridad locales activaron los sistemas de defensa aérea en Asaluyeh, ciudad portuaria estratégica de la provincia de Bushehr que concentra la mayor infraestructura de refinerías y complejos petroquímicos de la región costera.

Informes de prensa locales señalaron que las baterías antiaéreas operaron de forma preventiva en el perímetro del polo energético. Las autoridades militares persas afirmaron que los proyectiles norteamericanos no vulneraron las instalaciones industriales del norte del golfo Pérsico durante la primera oleada de misiles. (Agencia OPI Santa Cruz)