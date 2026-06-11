Prorrogan la concesión de la represa Futaleufú hasta diciembre

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(OPI Chubut) – La Secretaría de Energía de la Nación oficializó una nueva extensión de la concesión de la central hidroeléctrica que opera Hidroeléctrica Futaleufú S.A., controlada mayoritariamente por Aluar, hasta el 15 de diciembre de 2026.

Es la tercera prórroga, ya que la concesión original venció en junio del año pasado, cuando estableció el primer período semestral de extensión.

Así quedó establecido en el Boletín Oficial donde se ratifica la continuidad operativa del complejo y mantiene el abastecimiento eléctrico estratégico para la planta de aluminio que opera el grupo encabezado por Javier Madanes Quintanilla.

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En el texto señala que “es intención del Estado Nacional volver a licitar la concesión del Sistema Hidroeléctrico Futaleufú bajo un proceso competitivo nacional e internacional”. (Agencia OPI Chubut)