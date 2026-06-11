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La culminación del monumento de 172,5 metros reunió a los Reyes de España y al presidente Pedro Sánchez con 200 cardenales, en medio de fuertes reclamos papales por la crisis de refugiados en el Mediterráneo.

La finalización del edificio más alto de la capital catalana reconfiguró el escenario geopolítico de la región mediante una fuerte validación institucional del Vaticano hacia las autoridades locales. El papa León XIV presidió el lunes en Barcelona la misa de inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, estructura que corona el templo diseñado por Antoni Gaudí. El Sumo Pontífice unificó la presencia de los máximos representantes del Estado español y la cúpula eclesiástica global, mientras bendecía en español y en catalán la nueva aguja central del monumento católico.

Los registros del encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26) confirman la asistencia de las principales figuras del poder político e institucional en el interior del recinto. El monarca Felipe VI, la reina Letizia, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa y el alcalde de Barcelona Jaume Collboni ocuparon los lugares principales de la ceremonia junto a 4.000 personas.

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“No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, advirtió el Santo Padre durante la homilía transmitida por la cadena Euronews. La declaración confrontó de forma directa la política migratoria europea ante los 200 cardenales y obispos extranjeros apostados en el templo civilizatorio. El cardenal Robert Prevost ratificó el carácter político y espiritual de la obra al definir al arquitecto catalán, en el centenario de su fallecimiento, como un narrador de misterios a través del espacio público.

La comitiva papal ejecutó una agenda paralela de alto impacto institucional en los centros de detención de la provincia catalana. El obispo de Roma concretó la primera visita de un pontífice a la cárcel de Brians 1, ubicada en el municipio de Sant Esteve Sesrovires. Durante el encuentro, el jefe de la Iglesia católica interactuó con 80 internos del pabellón penitenciario y ratificó la dignidad humana por encima de las condenas judiciales de los reclusos.

“El pasado no condena el futuro”, afirmó el Papa ante la población carcelaria que asimilaba el impacto del mensaje pastoral. La jornada oficial culminó en los alrededores del templo con un despliegue lumínico masivo sobre las fachadas de la estructura arquitectónica. El consorcio organizador proyectó la silueta del proyectista original junto a frases históricas en idioma catalán ante 4.000 ciudadanos apostados en la vía pública. (Agencia OPI Santa Cruz)