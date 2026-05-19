Chubut ofreció un piso inicial de $1 millón para los salarios docentes

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno que encabeza Ignacio Torres ofreció este lunes un piso salarial de 1 millón de pesos para un docente que recién ingresa, en el marco de las negociaciones salariales que llevan adelante con las entidades sindicales del sector.

La oferta contempla incrementos en distintos componentes salariales, entre ellos una mejora en el adicional por Zona Patagónica, además de los aumentos ya acordados previamente bajo una actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde el Ministerio de Educación señalaron que “el salario bruto inicial para un docente de “jornada simple” alcanzaría los $1.377.191 en julio, mientras que el salario de bolsillo superaría el millón de pesos”.

- Publicidad -

Según la información oficial, señalaron que con la propuesta Chubut “se ubicaría entre las tres provincias con mejores salarios docentes del país”.

El encuentro con los gremios docentes se realizó en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial en la ciudad de Rawson.

Las partes acordaron reunirse nuevamente el martes 26 de mayo, fecha en la que los sindicatos darán una respuesta formal a la propuesta presentada. (Agencia OPI Chubut)