Municipales de Gobernador Gregores aceptaron oferta salarial

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Durante el segundo encuentro de la mesa paritaria entre el Departamento Ejecutivo de Gobernador Gregores y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se alcanzó un acuerdo salarial para los trabajadores municipales.

Con la presencia de la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso y referentes de ATE se firmó un acuerdo tras diversas propuestas, donde se prevé un incremento salarial total del 15,57%.

La oferta se distribuirá en tres tramos: un 10% con los haberes de mayo, un 2,50% en junio y un 2,50% en julio, estos dos últimos meses de carácter acumulativo. (Agencia OPI Santa Cruz)