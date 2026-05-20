American Jet opera tramos combinados en la Patagonia

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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía habilitó rutas aéreas regulares de pasajeros y carga para conectar centros urbanos intermedios y zonas mineras de la Patagonia con Buenos Aires. A través de la Disposición 7/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo expande el esquema de desregulación aerocomercial, transfiriendo a las empresas privadas la explotación de tramos con historial de baja rentabilidad comercial.

La firma American Jet S.A. asumirá la explotación de las frecuencias autorizadas bajo modalidad combinada, lo que permite el traslado simultáneo de pasajeros y mercaderías. El diagrama aprobado contempla la conectividad entre Buenos Aires y General Pico (La Pampa), junto al corredor que une Buenos Aires con Comodoro Rivadavia (Chubut) y Perito Moreno (Santa Cruz), previendo el retorno en ambos casos.

En el flanco norte de Santa Cruz, la medida altera la logística de una región con fuerte peso de la actividad minera. Históricamente, los habitantes de Perito Moreno recorrían tramos terrestres superiores a los 400 kilómetros hasta Comodoro Rivadavia para acceder a un vuelo de línea regular nacional.

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El transporte automotor en la geografía patagónica insume traslados que exceden las 18 horas debido a la dispersión de las localidades. La nueva ruta regular apunta a captar el flujo logístico de los yacimientos metalíferos, integrando el transporte de operarios y cargas industriales con el tráfico de pasajeros particulares.

No obstante, el historial financiero de los destinos intermedios expone los límites reales de la sostenibilidad comercial. Mientras las gacetillas del Palacio de Hacienda celebran la expansión de la oferta, la caja sectorial recuerda que la baja densidad poblacional tradicionalmente aborta estos proyectos si no media un esquema de subsidio corporativo.

La documentación financiera del sector aerocomercial detalla las siguientes variables de la operación:

American Jet S.A. registra operaciones desde 1983 , inicialmente concentrada en el segmento de taxi aéreo y vuelos ejecutivos privados.

registra operaciones desde , inicialmente concentrada en el segmento de taxi aéreo y vuelos ejecutivos privados. La empresa especializó su modelo de negocios en el traslado de personal para la industria petrolera y minera en áreas de baja densidad.

Los registros de General Pico (La Pampa) marcan que los intentos previos de conexión con Buenos Aires sufrieron cancelaciones y la suspensión del servicio tras pocos meses por falta de corte de boletos.

La liberalización de estos corredores opera bajo el marco normativo de “Cielos Abiertos”, un programa que el Gobierno nacional activó en 2024. Esta política suprime las restricciones estatales sobre asignación de rutas, frecuencias de vuelo y capacidad de las aeronaves.

Durante 2025, este esquema propició la incorporación de nuevas firmas operadoras y sumó decenas de conexiones nacionales e internacionales. La autoridad de transporte argumenta que la libre competencia atraerá inversiones genuinas y dinamizará las economías agroindustriales y turísticas.

La viabilidad de esta expansión dependerá de la evolución real de los costos operativos en 2026 y de la capacidad de la aerolínea para consolidar acuerdos de compra anticipada de plazas con los gobiernos locales o las operadoras mineras de la Patagonia. (Agencia OPI Santa Cruz)