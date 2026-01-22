¿Cuánto lleva insumido la obra de Represas? ¿Será rentable el día que funcione?. Casi 5 mil millones de dólares y la incertidumbre de si al final, funcionará

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Informe II – La Adenda XII que acaba de aprobarse para la obra de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, como lo explicamos en el informe I abrió la esperanza de que la obra se reactive de ahora en más y no se detenga hasta su finalización, pero sin duda desde el gobierno nacional y provincial, no dicen la verdad, no explican de qué depende la continuidad y cuál es el verdadero presupuesto que se necesita.

Si bien fuentes cercanas a la negociación mencionaron a inicios de enero de 2026 que la adenda aún estaba en proceso de formalización final de firmas, el desembolso de los US$ 150 millones se efectivizó precisamente para cubrir las certificaciones de obra y redeterminaciones de precios que dicho documento legal regulariza.

En resumen, la Adenda XII es el contrato modificatorio del crédito original que valida este nuevo desembolso, permitiendo que la obra pase de la parálisis total a una etapa de remilización de personal, según los planes pero con algunas reservas de acuerdo a lo que surgen de los documentos.

La Adenda XII de las represas de Santa Cruz es un acuerdo financiero clave que ha estado en negociación para destrabar fondos de China, pero no hay un monto único y fijo publicado, sino que se habla de montos para desembolsos específicos; por ejemplo, hace unos días se acreditó un desembolso de USD 150 millones para reactivar las obras, de los cuales USD 136 millones ingresaron a Argentina, mientras se negocia un crédito mayor que rondaría los USD 1.000 millones.

Y aquí una revelación muy importante que surge de los documentos oficiales, la Adenda XII busca acordar cómo el Estado saldará una deuda total de aproximadamente USD 400 millones que es lo que reclama en total la UTE y el gobierno nacional cree que la misma está “inflada”. Este es un punto importante que mantiene el stand by en Represas, porque Milei hizo auditar estas deudas por ENARSA y rechazaron el importe del cual habla la UTE.

Desde hace varios meses se busca destrabar un crédito chino de hasta USD 1.000 millones para continuar con las obras. Lo que sucede es que Milei, solo liberó su firma para 150 millones a pesar de los avances y anuncios hechos por el gobierno de Santa Cruz. Como dijimos, la firma de la Adenda XII ha estado demorada por falta de acuerdo sobre los montos y responsabilidades financieras entre el gobierno argentino y los contratistas. La empresa china Gezhouba ha amenazado con retirarse del proyecto si no se llega a un acuerdo pronto y esto aceleró la resolución por parte de la presidencia.

Deconstruyendo las Represas sobre el río Santa Cruz

En resumen, el monto de la Adenda XII no es una cifra única, sino un acuerdo marco para destrabar financiamiento, con desembolsos parciales, siendo el último conocido de USD 150 millones, pero con negociaciones en curso por cifras mayores para reactivar el megaproyecto. Sin esas cifras que deben cerrarse, es muy difícil que la obra pueda encararse a pleno hasta su terminación y los fondos no se liberan todos juntos, sino que se acreditan contra la presentación de “Certificados de Avance de Obra“.

Hasta el momento, el consorcio bancario chino ha desembolsado aproximadamente el 45-50% del total del crédito original pactado, siguiendo el ritmo de las adendas aprobadas.

Costos, cifras y tiempos

A lo largo de la historia de la construcción de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, el contrato original ha sufrido múltiples modificaciones financieras y técnicas. Aunque el proceso ha sido complejo, las adendas más relevantes liberadas y sus montos asociados se pueden resumir de la siguiente manera:

El financiamiento inicial pactado con el consorcio de bancos chinos (ICBC, China Development Bank y Bank of China) en el año 2014 fue de US$ 4.714 millones.

En el 2016 se aplicó una Adenda de Rediseño y se realizó una modificación para reducir el número de turbinas (de 11 a 8) y disminuir el impacto ambiental, ajustando el presupuesto a aproximadamente US$ 4.100 millones.

Durante el periodo 2017-2021 se firmaron adendas financieras intermedias, adendas técnicas para ajustar los plazos de ejecución debido a problemas geológicos en Cóndor Cliff.

La Adenda IX (año 2022) fue firmada para restablecer el flujo de fondos tras una parálisis prolongada. En enero de 2023, bajo esta estructura, se liberó un desembolso de US$ 212 millones para el pago de certificados de obra atrasados y mantenimiento.

Las Adendas X y XI (entre el 2023-2024) se centraron principalmente en la extensión de los plazos de “disponibilidad del crédito” (que vencían originalmente antes de completar la obra) y en la renegociación de los períodos de gracia para el repago de la deuda, dado el retraso en la generación de energía.

La Adenda XII (enero 2026) es la que permitió el ingreso más reciente de US$ 150 millones (US$ 136 millones acreditados en Argentina y US$ 14 millones para pagos directos en China) bajo el argumento de reactivar la obra tras dos años de parálisis.

Presupuesto inicial e inversión

Del presupuesto total actualizado para el proyecto, que asciende a US$ 4.714 millones, se han consumido aproximadamente US$ 2.000 millones hasta enero de 2026.

Esta cifra representa cerca del 42% de la ejecución financiera total del crédito otorgado por el consorcio de bancos chinos (ICBC, Bank of China y China Development Bank) pero el avance general de obra está muy por detrás del 40%.

Desglosado el importe ejecutado, encontramos que de acuerdo a los desembolsos acumulados hasta mediados de 2024, la Argentina había recibido un total de US$ 1.850 millones. Si a esto le sumamos los US$ 150 millones recientemente acreditados bajo la Adenda XII, hace un total consumido a los US$ 2.000 millones.

De acuerdo al proyecto original quedan aproximadamente US$ 2.714 millones por desembolsar, los cuales están sujetos al cumplimiento de nuevos hitos de construcción y certificados de avance de obra que (a su vez) no podrán presentarse si no se liberan fondos para el funcionamiento real y definitivo de la obra total.

Recordemos que mencionamos la cifra de US$ 4.100 millones (que fue el presupuesto tras el rediseño de 2016 por la caída de Cóndor Cliff), sin embargo, los documentos oficiales y el Presupuesto Nacional 2026 sitúan el compromiso financiero total actual en US$ 4.714 millones, pues argumentan que es para cubrir los costos adicionales por demoras y mantenimiento y líneas de alta tensión necesarias para conectar las represas al sistema nacional.

En el Presupuesto Nacional 2026, recientemente aprobado, la obra de las represas se consolida como el proyecto de infraestructura más relevante de la Patagonia, con una asignación específica que busca garantizar la continuidad tras la parálisis. Eso está en los papeles, sin embargo, no es tan seguro que sea lo que piensa Milei.

El presupuesto destina (a través de ENARSA) $200.000 millones específicamente al programa “Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff – La Barrancosa“.

Estos fondos no se registran como Inversión Real Directa (IRD) tradicional, sino como Transferencias Corrientes a empresas públicas. El Tesoro Nacional canaliza este dinero hacia Energía Argentina S.A. (ENARSA), que es la encargada de administrar los pagos a la UTE (Gezhouba-Eling-Hidrocuyo).

Tal como nos explicaron, el propósito es cubrir gastos operativos, mantenimiento de estructuras durante el invierno y la contrapartida local necesaria para los créditos externos.

En próximo informe el balance costo-beneficio de las Represas, el valor final del kilovatio generado y la comparación con otras hidroeléctricas en el mundo. (Agencia OPI Santa Cruz)