¿Alcanzan U$S 136 millones para reiniciar la obra de las represas?. Conozca por qué lejos del relato provincial y las señales político-financieras, siguen los problemas

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Informe I – Hay un aspecto fundamental que facilita nuestro trabajo periodístico en Santa Cruz: todos los medios (a instancias de los gobiernos provincial y/o nacional) mienten u ocultan y desde esta Agencia como no tenemos compromisos para opinar condicionados ni investigar con limitantes (o no investigar, dado que la omisión es autocensura), contamos con la libertad de abordar cualquier tema que seguramente, si contradice el relato del gobierno provincial, ningún medio abonado a la pauta abordará.

Dicho esto, el tema de Represas Patagonia se encuentra otra vez en la agenda pública santacruceña, tras el copy paste que hace una parte del periodismo, que replica los argumentos del gobierno provincial, el cual tiene la urgente necesidad de generar expectativas en la población, sobre el inminente reinicio de la obra de las Represas sobre el Río Santa Cruz; y ojalá todo fuera así, pero el panorama no es tan claro, tan diáfano y tan esperanzador como lo pinta el gobernador Claudio Vidal y sus repetidoras que en medios nacionales donde escriben o aparecen, cuentan la mitad de la verdad.

La paja y el trigo

- Publicidad -

El Gobierno de Santa Cruz confirmó este domingo 18 de enero de 2026, el ingreso de los recursos del crédito internacional chino gestionado por el gobierno nacional ante los bancos ICBC y Bank of China cuyo total asciende a US$ 150 millones. La noticia, tal como comenzaron a transmitirla en la provincia, señalaba “la llegada de 150 millones para el reinicio de las obras”.

Sin embargo en primer término, de esta cifra, lo que se acreditó a la Argentina objetivamente fueron US$ 136 millones y corresponden al pedido formal de fondos por 150 millones realizado por el Ejecutivo Nacional a finales de diciembre de 2025.

Los US$ 14 millones restantes del tramo crediticio, permanecen en China para el pago directo de maquinaria crítica y herramientas necesarias que deben ser importadas para el montaje electromecánico. “Los chinos se aseguraron que ese dinero sea abonado a los proveedores de ese país, por temor de que ante la voracidad que tiene la UTE para cancelar sus compromisos, no quede ni un peso porque ya no le tienen ni un poco de confianza a los socios nacionales”, refirió a OPI un técnico que fue desvinculado de Electroingeniería.

De acuerdo al gobierno provincial este desembolso “pone fin a una parálisis absoluta que afectaba al complejo hidroeléctrico” desde diciembre de 2023 y fue el ministro de Energía provincial, Jaime Álvarez, quien calificó este hecho como “el paso final para la “puesta en marcha definitiva” del proyecto.

El Gobernador Claudio Vidal sobrevuela la obra de las represas sobre el Río Santa Cruz –

El gobierno también publicitó que tras la confirmación financiera, se reunieron con la UTE (integrada por Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) y la UOCRA para iniciar el proceso de contratación de personal en las próximas semanas. Muy esperanzados, estimaron la incorporación de 1.800 operarios directos.

Se avanza pero no tanto como lo publicitan

Los US$ 150 millones (136 más 14) que ingresaron de los bancos chinos (ICBC y Bank of China) corresponden específicamente al cumplimiento de la Adenda XII, el tramo financiero que estaba pendiente y cuya firma era el requisito legal indispensable para que el consorcio de bancos chinos liberara los fondos necesarios para la continuidad de las obras en las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, pero hay un detalles significativo.

La Adenda XII inicialmente, fue pensada en 500 millones de dólares. Como existían muchos problemas con los socios chinos y Argentina enfrentaba serios problemas económicos, luego se barajó un monto de 300 millones de la moneda estadounidense y aquí es importante recordar lo que se negociaba en la mesa de ENARSA en el gobierno de Alberto Fernández y al inicio de la administración de Javier Milei, quien le puso el pie a todos los fondos que requería la obra y mandó a auditar las inversiones. En ese momento se indicaba desde la UTE que casi la mitad de esos fondos (150 millones de dólares sobre los 300 que pedían) iban a ir a pagar deudas, indemnizaciones, mayores costos absorbidos hasta el 2023 y facturas pendientes, etc.

Ahora bien, lo que nos indican las fuentes relacionadas con ENARSA, es que los 150 millones acordado recientemente es lo único que Milei autorizó a firmar, porque necesita mantener una buena relación con el gobierno chino; ahora, si esto es realmente así y suponiendo que estos fondos alcancen para cubrir las deudas atrasadas y hacemos un cálculo proyectivo, a la obra en si misma le van a faltar fondos para avanzar en las acciones que debe emprender en esta etapa donde la obra en general no supera el 27/30% de construcción (20% Cóndor Cliff y 35% Barrancosa).

¿Cuánto tengo y cuánto debo?

A enero de 2026, la deuda global acumulada por la UTE Represas Patagonia (integrada por China Gezhouba Group, Eling Energía e Hidrocuyo) se estima en aproximadamente US$ 100 millones, de acuerdo a la documentación girada por la propia unión de empresas al ente nacional. Aquí la UTE incluyó tanto pasivos operativos como financieros derivados de los dos años de parálisis del proyecto.

De acuerdo al detalle de los principales ítems que integran la deuda informada, se encuentran salarios y cargas sociales del personal correspondientes a las remuneraciones adeudadas a los operarios (UOCRA) y personal administrativo, como tantas veces informó OPI y por un medio u otro se negaba la información desde la UTE, hasta que se produjo el despido masivo y ahí se abrieron los sellos.

De acuerdo a los informes elevados a la autoridad de aplicación, en este ítems se incluyen las liquidaciones por suspensiones y el mantenimiento de la plantilla mínima de seguridad que permaneció en los sitios de Cóndor Cliff y La Barrancosa durante la veda.

Luego hay una deuda acumulada muy importante con proveedores de servicios ya sea empresas locales y nacionales de transporte, logística, recolección, servicios de catering, mantenimiento de maquinaria pesada y provisión de materiales de construcción que quedaron impagas desde finales de 2023 y algunas desde mucho antes.

La UTE tiene un enorme pasivos fiscal ante organismos nacionales (AFIP) y provinciales (ASIP) por la falta de facturación y actividad económica regular durante el periodo de detención de obras.

Y luego aparecen los gastos de removilización, que son aquellos gastos necesarios para volver a poner en marcha la maquinaria y contratar nuevamente al personal tras la acreditación de los fondos de la Adenda XII. La pregunta que se hacen quienes conocen este mecanismo es “¿Van a incorporar a los 1.800 como dijeron o solo a unos 500 y después vemos; si siguen llegando fondos, bien, de no ser así, habrá otro parate?”.

La matemática es exacta

Dicho esto en tono de “pantallazo” en cuanto a las deudas que se ciernen sobre el proyecto “Represas Patagonia”, es casi una obviedad decir que de 136 millones de dólares depositados, en términos redondos y groseros, tomando el número de 100 millones de dólares que debe la UTE, a lo sumo quedarían 36 millones de dólares para funcionar hasta que se firme la próxima Adenda.

Sobre este punto tal como lo refirieron las fuentes de ENARSA, “va a costar que Milei le saque otra vez el capuchón a la lapicera para endeudarse con esta obra” y remarcó la fuente lo que ya dijimos en otras oportunidades: el presidente no puede dar de baja ni parar definitivamente las represas porque hay convenios binacionales que si no respeta le traerían a su gestión problemas inimaginables.

Lo que si puede hacer, es demorar administrativamente la misma mediante controles y auditorías sobre el manejo de fondos (como lo viene haciendo desde que asumió), lo cual le permite “dosificar” la llegada de crédito chino para la obra, como es el último caso donde la expectativa eran 300 millones (para poder pagar la deuda y que quedara un resto para reiniciar la obra) y Milei habilitó solo la mitad. (Agencia OPI Santa Cruz)