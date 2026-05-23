El Instituto Malbrán busca rastros de hantavirus en la isla

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(OPI TdF) – Especialistas nacionales y provinciales desplegaron un operativo de captura de roedores en puntos críticos de Ushuaia y áreas protegidas. Los técnicos enviaron los tejidos recolectados al Instituto Malbrán de Buenos Aires para descartar la presencia del virus.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas del Malbrán, junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, finalizó un operativo de vigilancia epidemiológica de hantavirus en Ushuaia con la captura de un único espécimen urbano y la ausencia del ratón colilargo en los muestreos preliminares. Las carteras sanitarias y ambientales buscan determinar la circulación viral en zonas de uso público y transferencia de residuos mediante análisis moleculares.

Las tareas de campo implicaron la colocación de trampas de captura en el Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal de Ushuaia.

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El despliegue técnico integró a la Dirección de Epidemiología y Salud Ambiental de la Provincia, la Dirección General de Biodiversidad y Conservación, operarios del Parque Nacional Tierra del Fuego, el CADIC y la UNTDF.

La bióloga del Laboratorio de Hantavirus del Malbrán, Carla Bellomo, detalló la metodología ejecutada en el terreno.

“Somos el laboratorio nacional de referencia para hantavirus y estamos en Tierra del Fuego realizando un trabajo de vigilancia epidemiológica que consistió en la captura de roedores en campo y el procesamiento de las muestras en un laboratorio de campaña”, explicó Bellomo.

La especialista remarcó el traslado de los tejidos biológicos hacia los laboratorios centrales en Buenos Aires para certificar si los animales portan o portaron la patología, bajo protocolos de bioseguridad.

El director General de Epidemiología y Salud Ambiental, Juan Petrina, ratificó la falta de captura de ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, nombre científico de la especie colilarga.

“No se encontró el ratón colilargo entre los ejemplares capturados. La población de colilargos en este momento parecería no ser significativa, teniendo en cuenta la cantidad de trampas colocadas”, afirmó Petrina.

El funcionario supeditó los datos definitivos del estatus sanitario de la provincia a las conclusiones que emita el Instituto Malbrán tras procesar el material biológico.

El operativo concluyó con un taller formativo en el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia enfocado en la transferencia de herramientas de diagnóstico molecular para el sistema de salud local.

La capacitación busca habilitar al personal de Tierra del Fuego para procesar los exámenes de hantavirus en territorio isleño, un mecanismo que apunta a recortar los tiempos de espera y descentralizar la dependencia analítica con Buenos Aires. (Agencia OPI Tierra del Fuego)