El turismo rural compite por certificaciones internacionales

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(OPI Chubut) – El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut oficializó la inscripción de seis comunas en el programa internacional Best Tourism Villages. La iniciativa pertenece a ONU Turismo y evalúa la sustentabilidad de los destinos rurales.

La gestión de los expedientes administrativos para competir por el sello internacional incluyó a las siguientes jurisdicciones:

Dolavon

El Maitén

Gualjaina

Puerto Pirámides

Río Mayo

Sarmiento

Con un total de 55 candidaturas, Argentina participa de la actual selección global. Los registros oficiales confirman que las postulaciones abarcan a 20 provincias del territorio nacional.

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Este volumen de inscripciones ubica a Chubut como la jurisdicción con mayor cantidad de municipios en la nómina. El Estado provincial limitó su intervención a la asistencia técnica y resolución de consultas burocráticas para armar las carpetas.

La normativa del programa exige que las administraciones locales demuestren un desarrollo sostenible comprobable, independientemente de la masividad o de la infraestructura turística instalada.

Durante el ciclo 2024, las gestiones municipales de Gaiman y Trevelin consiguieron esta certificación. Ambas localidades utilizaron la mención para traccionar pernoctes en sus respectivos corredores.

El organismo internacional comunicará la nómina definitiva de ganadores a partir de octubre. (Agencia OPI Chubut)