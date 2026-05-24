Fiscalía Federal acusa a Jones Huala de liderar la RAM

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Fiscalía Federal extendió de manera formal la acusación contra Facundo Jones Huala dentro de la causa penal que instruyen los tribunales de Bariloche. Los fiscales federales intervinientes determinaron que el dirigente mapuche integró de forma activa la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en un período continuo que abarca desde noviembre de 2011 hasta la actualidad.

Durante la última audiencia judicial celebrada en el marco de este expediente, el Ministerio Público Fiscal aportó nuevas pruebas que modificaron la línea temporal del caso. Los investigadores judiciales comprobaron que el accionar delictivo del imputado se prolongó por más tiempo del estimado en las hipótesis iniciales de la causa, expandiendo el marco temporal de la persecución penal.

La ampliación de la imputación formalizada por los funcionarios judiciales atribuye de manera directa a la organización criminal un catálogo de delitos específicos cometidos en el territorio patagónico:

- Publicidad -

Sabotajes materiales contra propiedad pública y privada.

Ataques incendiarios a establecimientos agropecuarios e infraestructura.

Amenazas coactivas destinadas a sembrar temor en la región.

Acciones intimidatorias contra pobladores locales.

La justicia de la región coordina el seguimiento de estas acciones que afectaron de manera simultánea a las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. El reporte de los fiscales federales determinó que los líderes de la estructura violenta aplicaron tácticas de hostigamiento y presión directa, dirigidas incluso hacia aquellos miembros de las propias comunidades mapuches que rechazaban los métodos de la organización y desconocían su representatividad.

El acusado afronta este nuevo escenario judicial en el interior de la provincia de Chubut, donde el Servicio Penitenciario Federal lo mantiene alojado bajo la condición de prisión preventiva en las instalaciones del Penal de Rawson. Facundo Jones Huala sostiene una huelga de hambre en su celda para exigir a las autoridades del sector judicial el traslado inmediato hacia una unidad carcelaria ubicada en las proximidades de su núcleo familiar. (Agencia OPI Chubut)