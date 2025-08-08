Vidal se reunió con pueblos originarios de Las Heras para analizar el proyecto minero de uranio

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal encabezó este jueves una reunión con representantes de los pueblos originarios de la localidad de Las Heras para analizar el avance del proyecto minero Sofía que se encuentra en etapa exploratoria para la extracción de uranio.

Acompañado por funcionarios del gabinete y autoridades de las secretarías de Minería y Medio Ambiente analizaron y dieron a conocer los alcances del proyecto.

El Proyecto Sofia se localiza en el centro – norte de la provincia de Santa Cruz, en la cuenca del Golfo de San Jorge.

Según la clasificación de depósitos de uranio UDEPO del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Sofia corresponde al modelo geológico superficial.

Sofia se encontraría calificado como depósito joven (Terciario-Reciente), cuyas concentraciones de uranio se encuentran cerca de la superficie alojadas en sedimentos y suelos y tiene recursos potenciales estimados del orden de 5.700 toneladas de Uranio y 14.500 toneladas de Vanadio. Los tonelajes mencionados permitirían llevar a cabo una producción sustentable de 200-300 toneladas de Uranio/año, que sería suficiente para cubrir las necesidades del suministro nuclear previsibles para el corto y mediano plazo de la Argentina.

El presidente de FOMICRUZ SE, Oscar Vera señaló que este proyecto “es el descubrimiento más importante en la historia de FOMICRUZ”.

“Queremos convocar a toda la comunidad para explicarles de qué se trata el proyecto, qué significan el uranio y el vanadio para Santa Cruz y qué oportunidades puede generar” sostuvo el funcionario quien resaltó la importancia de obtener la licencia social para el desarrollo sustentable de la iniciativa.

Vera dijo que “tenemos 20.000 hectáreas en exploración, y las comunidades originarias otras 80.000. Si ellas lo desean, pueden solicitar el recapteo a la Secretaría de Minería e integrarse también al proyecto”.

Señaló que es necesario certificar las reservas y avanzar hacia la etapa de explotación donde se estima “llegar a las 4.200 toneladas técnicamente explotables para fin de año”.

El objetivo es que Argentina “pueda sustituir importaciones de uranio, que hoy demandan unos 60 millones de dólares anuales, y responder a la creciente demanda interna, a partir de la extensión de vida útil de las centrales nucleares y la posible construcción de nuevas plantas”. (Agencia OPI Santa Cruz)