Más de 2 mil personas con discapacidad reciben asistencia provincial

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno informó que durante el mes de julio se destinaron cerca de $1.100 millones de pesos al pago de pensiones no contributivas, mientras que otros $38 millones fueron otorgados a beneficiarios por vejez bajo la misma normativa.

Las contribuciones se efectúan desde el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia y señalaron que se asisten a más de 2.000 personas con discapacidad, según datos oficiales presentados por la ministra Adriana Chapperón.

En total, se trata de 2.086 personas quienes integran el padrón del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE): 2.006 personas con discapacidad y 71 bajo los alcances de la Ley 389, que incluye también a adultos mayores.

- Publicidad -

De ese total, 998 beneficiarios cuentan con cobertura médica a través de la obra social estatal OSEF. (Agencia OPI Tierra del Fuego)