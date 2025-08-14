Alerta en Europa por incendios forestales: 439.568 hectáreas quemadas en lo que va del año

- Publicidad -

La temporada de incendios forestales en Europa ha alcanzado cifras alarmantes, superando el doble del promedio histórico. Según el Centro de Investigación Conjunta (JRC) de la Comisión Europea, en lo que va del año se han quemado 439.568 hectáreas, lo que supera drásticamente el promedio de los últimos 19 años para el mismo período.

El informe, que considera los incendios de más de 30 hectáreas, registra 1.628 siniestros en lo que va de 2025, un número significativamente mayor a los 1.089 incendios del año pasado. Las emisiones de carbono asociadas a estos eventos se estiman en 14,11 millones de toneladas de dióxido de carbono.

El JRC advierte que el riesgo de nuevos incendios se mantiene elevado. Las previsiones meteorológicas para los próximos días, del 11 al 17 de agosto, señalan condiciones “extremas a muy extremas” en gran parte del continente. La situación es especialmente crítica en la península ibérica, la mayor parte de Francia, los Balcanes, Grecia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Austria y Hungría. También se espera un riesgo mayor de lo normal en los países nórdicos, como Suecia, parte de Noruega y el este de Finlandia.

Las perspectivas para el resto de la temporada no son alentadoras. Los pronósticos estacionales indican que las temperaturas de septiembre estarán por encima del promedio en toda Europa, con las mayores anomalías en Francia, el norte de Italia y Hungría. Además, se esperan lluvias por debajo del promedio en la mayor parte del sur y centro del continente, así como en los Balcanes, Polonia y el sur de Suecia, lo que podría agravar la situación de riesgo de incendios. (Agencia OPI Santa Cruz)