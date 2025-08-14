La ampliación de vocales del Tribunal Superior de Justicia se podrá tratar el 29 de agosto

- Publicidad -

La Cámara de Diputados de Santa Cruz emitió dictamen de comisiones para tratar el proyecto que busca ampliar el número de vocales que integran el Tribunal Superior de Justicia provincial.

Este miércoles se aprobó en las comisiones de Presupuesto y Legislación General por mayoría y se podrá tratar sobre tablas o esperar los tiempos parlamentarios e integrar el orden del día de la sesión del próximo 29 de agosto.

La iniciativa corresponde al proyecto N°253/25 autoría de la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) que consiste en aumentar de 5 a 9 miembros la composición del máximo tribunal provincial.

Nieto sostuvo que la iniciativa responde a la “demanda poblacional, garantizar la objetividad, la transparencia, la celeridad y el equilibrio dentro del Poder Judicial, lejos de prácticas espurias y corporaciones políticas que sólo benefician a un grupo selecto”.

En los argumentos de la propuesta, Nieto sostuvo que “los nuevos tiempos que transitamos en nuestra provincia requieren poderes del Estado comprometidos con el cambio, que busquen afianzarse en la institucionalidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)