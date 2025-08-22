Causa Vialidad: Casación analizará el 11 de septiembre la actualización del decomiso a la expresidenta

- Publicidad -

La Cámara Federal de Casación Penal ha fijado para el próximo 11 de septiembre una audiencia clave para determinar si se mantiene la actualización del decomiso de bienes a la ex presidenta Cristina Kirchner. La medida se enmarca en la causa Vialidad, que ya resultó en una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex mandataria, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 17 de junio.

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, recibió el expediente esta semana. En él se analiza un recurso presentado por la defensa de Fernández de Kirchner contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 del 15 de julio, que actualizó el monto del decomiso a la suma de $684.990.350.139,86.

La defensa de la ex presidenta objetó esta actualización, que se basa en el veredicto condenatorio del 6 de diciembre de 2022. En su momento, se ordenó el decomiso de $84.835.227.378,04 y se estableció que dicho monto debería ser ajustado por organismos técnicos una vez que la sentencia quedara firme. Ahora, ambas partes expondrán sus argumentos ante la Casación, que tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir una resolución. (Agencia OPI Santa Cruz)