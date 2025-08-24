Paro afecta a miles de pasajeros: Aerolíneas Argentinas cancela vuelos en todo el país

- Publicidad -

Aerolíneas Argentinas informó que su cronograma de vuelos para este domingo se verá afectado por una medida de fuerza del gremio de controladores aéreos, ATEPSA. La huelga impactará a 4.400 pasajeros y causará la cancelación de 46 vuelos de cabotaje, además de la reprogramación de 122 servicios, de un total de 320 operaciones previstas para la jornada.

Según la aerolínea, la protesta del sindicato de controladores aéreos impedirá los despegues en todo el país en dos franjas horarias: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00. Desde la compañía advirtieron que la medida podría alterar los horarios de arribos y partidas a lo largo del día y pidieron a los pasajeros estar atentos a las posibles modificaciones en sus vuelos.

Aquellas alteraciones que se programen con anticipación serán comunicadas por correo electrónico a los pasajeros que hayan ingresado sus datos de contacto al momento de hacer la reserva. La empresa recomienda a quienes hayan comprado sus pasajes a través de agencias de turismo que se comuniquen con ellas para recibir información.

- Publicidad -

En un comunicado, la aerolínea lamentó los inconvenientes y sugirió a los usuarios utilizar la aplicación oficial de la compañía o su sitio web, para gestionar sus vuelos y acceder a los canales de atención al cliente. (Agencia OPI Santa Cruz)