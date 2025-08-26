La cosecha de maíz en la región pampeana alcanza el 60% con un rinde medio de 6.100 kilos

- Publicidad -

La cosecha de maíz en el sur de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa registra un avance del 60% de la superficie, con un rendimiento promedio de 6.100 kilogramos por hectárea. Según un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, la recolección se ha visto condicionada por la elevada humedad del grano en varias áreas.

En la zona norte, que incluye partidos como Bolívar, Daireaux y Trenque Lauquen, la cosecha está casi completa, con un avance del 80%. Los lotes de esta región muestran un buen estado general y un rinde promedio de 7.300 kilogramos por hectárea. El informe destaca que solo se han registrado demoras en la recolección en las zonas más húmedas.

Por su parte, en la zona centro, que abarca partidos de Buenos Aires como Benito Juárez y Tres Arroyos, y en el este de La Pampa, en localidades como Catriló y Realicó, los cultivos se mantienen en buen estado. En esta área, el rendimiento promedio es de 5.400 kilogramos por hectárea.

- Publicidad -

Finalmente, en los partidos de Bahía Blanca, Puan y Villarino, junto con la región pampeana de Atreucó, la cosecha tiene un avance del 35%. En esta zona, donde predominan las siembras tardías, el rendimiento es de 3.800 kilogramos por hectárea. Si bien los lotes mantienen un buen estado general, la recolección avanza lentamente debido a la alta humedad en los granos, lo que ha demorado las labores en el campo. (Agencia OPI Santa Cruz)