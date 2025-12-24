Cosecha de trigo sube 50% pero ingresos caen 26% por precios mínimos

- Publicidad -

Se proyecta una cosecha de 26,8 millones de toneladas de trigo para la campaña 2025/26, lo que generará un ingreso de divisas por exportaciones de 3.500 millones de dólares. Según los datos de la Secretaría de Agricultura, este volumen físico representa un incremento del 50 por ciento respecto a las 18,5 millones de toneladas del ciclo anterior. Sin embargo, el valor exportado solo crecerá un 17 por ciento debido a que el precio internacional del grano se ubica en 201 dólares por tonelada, un 30 por ciento por debajo del promedio histórico de 295 dólares.

El incremento productivo se sustenta en un salto del 40 por ciento en los rendimientos medios, que pasaron de 30 a 40 quintales por hectárea, mientras que la superficie sembrada de 6,8 millones de hectáreas presenta una variación de apenas el 4 por ciento. El sector agroindustrial de la Fundación Mediterránea detalló que, con el 76 por ciento del área ya cosechada a mediados de diciembre de 2025, el país alcanzará su mayor volumen registrado desde 1969/70. A pesar del tonelaje, el ingreso de divisas será un 26 por ciento inferior en términos reales al máximo de la serie alcanzado en 2021/22.

En la comparativa interanual de los flujos financieros, Argentina exportará 17,5 millones de toneladas frente a las 12,8 millones del ciclo previo. En la campaña 2021/22, el país despachó 14 millones de toneladas y percibió 4.700 millones de dólares; para el ciclo actual, despachará un 25 por ciento más de mercadería pero recibirá 1.200 millones de dólares menos. El precio medio de los embarques para el período diciembre 2025 a mayo 2026 constituye el tercer peor registro en lo que va del siglo, igualando niveles de la campaña 2004/05.

El informe técnico atribuye el nivel de producción a condiciones climáticas favorables y a señales de política económica como la normalización del frente cambiario y la reducción de trabas administrativas. No obstante, el análisis advierte que para sostener la inversión en tecnología y manejo frente a escenarios de precios mínimos, el sector requiere profundizar la agenda de reducción de costos, en particular avanzando hacia la eliminación de los derechos de exportación al trigo. El 65 por ciento de la producción total tendrá como destino los mercados internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)