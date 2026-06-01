Condenaron a un puestero rural de Chubut por abigeato

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(OPI Chubut) – La justicia provincial condenó a un puestero de un campo ubicado en la zona cordillerana de Chubut por abigeato contra la estancia donde prestaba servicios.

Mediante una investigación judicial y con el servicio de la Policía de Chubut se logró detectar un mecanismo de robo, faena y comercialización ilegal de ganado ovino que tenía como protagonista a un puestero rural.

Se trata de ganado de raza Merino Multipropósito (MPM) de la Estancia La Elvira ubicada entre El Pescado y Gualjaina.

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Tres personas fueron condenadas en un juicio abreviado acordado con la Fiscalía de Esquel, donde los acusados admitieran su participación en los hechos.

Según la investigación judicial, la carne era enviada a Esquel, donde se comercializaba de manera clandestina.

El principal acusado fue Juan José Penchulef, de 38 años, quien trabajaba como empleado del establecimiento y estaba encargado del cuidado de los animales. Allí aprovechaba su acceso libre a los cuadros de la estancia para seleccionar corderos de raza MPM, faenarlos dentro del campo y ocultarlos en cajas antes de trasladarlos a caballo hasta la ruta.

Penchulef actuaba junto a Pamela Gisel Del Río, también de 38 años, quien recibía los animales faenados en Esquel y se encargaba de comercializarlos de manera clandestina para luego repartir las ganancias.

Se constató que el primer robo ocurrió en noviembre de 2023 donde se faenaron al menos 15 corderos. En noviembre de 2024 se envió otros dos animales faenados a Ana Beatriz González, de 37 años y pareja del acusado.

La Fiscalía y Asuntos Rurales efectuaron un operativo conjunto con intervenciones telefónicas, seguimientos, geolocalización y entregas vigiladas.

Penchulef y Pamela Gisel Del Río fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no irán a prisión efectiva y deberán pagar una multa de 2.100.000 pesos.

Mientras que González obtuvo una salida alternativa por el delito de encubrimiento debido a su menor participación en los hechos, debió pedir disculpas formales y realizar 20 horas de tareas comunitarias. (Agencia OPI Chubut)