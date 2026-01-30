Se inició la primera cosecha de granos en cercanías de El Calafate

- Publicidad -

El emprendimiento de cosecha de granos ubicado en la Estancia Alice, en cercanías de El Calafate inició su primera campaña con la llegada de una cosechadora de gran porte.

La iniciativa es un proyecto público-privado para la producción de avena y trigo en el Cerro Frías que permitirá procesar alimento para la ganadería.

La producción fue impulsada entre la empresa Santa Cruz Puede SAU, el Consejo Agrario Provincial, técnicos de Agro Calafate y el productor Alejandro Bárcena.

Bárcena sostuvo que “la cosecha se estima entre 700 y 800 toneladas de ambos cultivos, 350 a 400 de avena y 350 a 400 de trigo”.

El productor argumentó que “hay lotes con altos rindes, muy buenos y hay muchos cultivos que el año que viene van a mejorar”.

Sobre la diversificación de la producción, Bárcena señaló que “hubo ensayos con arveja, lino y diferentes tipos de cebadas. Son cultivos que probablemente el año que viene se hagan”.

El proyecto impulsado por el gobierno provincial en 2025 es iniciativa público-privada para “diversificar la producción santacruceña” y prevé abastecer la futura planta de alimento balanceado en Río Gallegos y fortalecer la cadena agroindustrial local. (Agencia OPI Santa Cruz)