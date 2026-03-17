El campo proyecta una supercosecha pero el ingreso de divisas se congela en US$34.530 millones

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Las estimaciones oficiales auguran un volumen histórico para la campaña agrícola 2025/26, aunque la realidad financiera muestra otra cara muy distinta. El flujo de dólares hacia el Mercado Libre de Cambios se mantendrá virtualmente estancado respecto al año pasado y alcanzará los US$34.530 millones, licuando por completo el entusiasmo generado por el pico de producción en el campo.

El último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario expone la enorme brecha entre el rendimiento físico y el resultado monetario real. Las proyecciones fijan la producción total de granos en 160 millones de toneladas, un salto espectacular que, paradojicamente, no traccionará una mayor cantidad de divisas para el Banco Central de la República Argentina. De hecho, la cifra de liquidación proyectada es inferior a los US$34.600 millones aportados por el sector durante 2025.

Los contrastes del volumen exportable frente a los ingresos efectivos desmienten el optimismo del relato y exponen la radiografía productiva:

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Trigo: Récord absoluto de 29,5 millones de toneladas .

. Cebada: Cosecha máxima de 5,6 millones de toneladas .

. Maíz: Techo histórico de 62 millones de toneladas .

. Girasol: Alcanza su marca más alta del siglo con 6,6 millones de toneladas .

. Soja: Retrocede a 48 millones de toneladas por una menor superficie sembrada, aunque los rindes mejoran.

El espejismo del volumen frente a la recaudación fiscal

Los despachos al exterior treparán a 113 millones de toneladas, superando por casi 10 millones el récord de la campaña 2018/19. Sin embargo, el Estado Nacional no verá un incremento en sus ingresos. La recaudación por Derechos de Exportación se clavará en US$4.650 millones, un monto calcado al del ciclo anterior.

La estabilidad a la baja en el ingreso de divisas se explica por dos factores ineludibles. Primero, la caída en las cotizaciones internacionales de los cereales. Segundo, el adelantamiento de liquidaciones que ocurrió en septiembre del año pasado durante la eliminación temporal de retenciones, lo que vació de dólares el último trimestre de 2025 y recortó el margen para 2026.

El desglose de aportes tributarios por complejo agroexportador anticipa bajas sensibles en el principal motor del campo y subas menores que no logran inclinar la balanza general a favor del fisco:

Soja tributará US$3.420 millones , lo que representa una caída interanual del 6%.

, lo que representa una caída interanual del 6%. Maíz aportará US$720 millones , marcando una suba del 30%.

, marcando una suba del 30%. Trigo sumará US$300 millones , un incremento del 21%.

, un incremento del 21%. Girasol dejará US$115 millones, saltando un 60%.

El ingreso de la cosecha gruesa a partir de marzo promete revertir temporalmente la extrema sequía de dólares registrada en los últimos meses. No obstante, la frialdad de los datos confirma que mover un volumen sin precedentes de granos no garantizará este año una billetera más holgada para las reservas nacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)