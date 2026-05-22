Intendente de Río Grande criticó la quita de subsidios de gas en zonas frías

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(OPI TdF) – El intendente de Río Grande, Martín Pérez criticó la eliminación de garantías sobre los subsidios al gas en las denominadas Zonas Frías dado que “pone en riesgo a miles de familias fueguinas” y sostuvo que se trata de decisiones “tomadas desde Buenos Aires” sin contemplar la realidad del sur del país.

De esta manera, Pérez criticó la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de subsidios al gas en zonas frías.

“El invierno es extremo y nuestro consumo energético es superior al de otras regiones del país. En Tierra del Fuego la calefacción no es una opción, es una necesidad para vivir” afirmó Pérez en la cuenta de la red social X.

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El jefe comunal sostuvo que “lo que votó Diputados abre la puerta a otro escenario. Si avanza en el Senado, los hogares patagónicos pueden quedar sujetos a lo que el Gobierno nacional decida reconocer sobre una protección histórica para el sur”.

Pérez dijo que se trata de “otro retroceso para Tierra del Fuego. Se suma a los retrocesos en salarios, empleo, industria y salud”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)