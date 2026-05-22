León XIV planea una gira por el Cono Sur en noviembre

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La Conferencia Episcopal de Uruguay (CEU) coordina las misiones diplomáticas con el Vaticano para concretar la visita oficial del papa León XIV a Montevideo durante el próximo mes de noviembre, según se desprende de la información oficial.

El máximo pontífice de la Iglesia Católica proyecta un viaje internacional que iniciará durante la primera quincena de noviembre en Uruguay. Los equipos técnicos analizan la incorporación de paradas adicionales en el territorio de la Argentina y en la República del Perú, de acuerdo a los datos analizados por la señal televisiva C5N.

Las autoridades eclesiásticas del Cono Sur mantienen bajo reserva los detalles logísticos debido a que el Palacio Apostólico todavía no emitió la confirmación definitiva sobre el recorrido final del obispo de Roma.

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El documento emitido por la entidad católica oriental detalla que la presencia del jefe de Estado del Vaticano busca restablecer los vínculos directos con las comunidades religiosas locales. La región carece de representación pastoral directa desde hace varios períodos anuales consecutivos. (Agencia OPI Santa Cruz)