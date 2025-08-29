Colombia militariza la frontera con Venezuela en medio de la escalada de tensión con Estados Unidos

- Publicidad -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la militarización de la frontera con Venezuela con el objetivo de combatir de manera conjunta al narcotráfico en la región. Esta decisión se da en el marco de un reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye buques de guerra.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario colombiano informó: “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”. Petro detalló que se desplegaron 25.000 soldados en la zona.

Esta medida se produce días después de que Petro asegurara que el “Cartel de los Soles”, un grupo al que el Gobierno de Estados Unidos vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro, no existe. Según el mandatario colombiano, el cartel es una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar a los gobiernos que no les obedecen”.

- Publicidad -

Petro afirmó que el tráfico de cocaína colombiana a través de Venezuela está controlado por una “Junta del narcotráfico” cuyos líderes residen en Europa y Medio Oriente. En este contexto, el presidente de Colombia propuso a Estados Unidos y Venezuela trabajar de forma conjunta para desmantelar esta organización.

La semana pasada, Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Caribe, con embarcaciones que transportan 4.500 efectivos, 2.200 de los cuales son marines. Washington justificó la operación como parte de un esfuerzo para enfrentar las amenazas de los cárteles de droga latinoamericanos. Sin embargo, el gobierno venezolano denunció que estas acciones hostiles de Estados Unidos representan una grave amenaza para la seguridad de la región. (Agencia OPI Santa Cruz)