Presentarán el descubrimiento del fósil de una especie de cocodrilo prehistórico

El paleontólogo Fernando Novas presentará este jueves 28 de agosto a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos un nuevo hallazgo paleontológico que corresponde a un fósil de una especie de cocodrilo de aproximadamente 70 millones de años de antigüedad.

Este hallazgo de fauna prehistórica fue descubierto en cercanías de El Calafate en una campaña que llevaron adelante científicos del CONICET y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Novas dará cuenta de las exploraciones científicas que desde 2019 se desarrollan en la zona de El Calafate y hará pública la información del descubrimiento de una especie similar al cocodrilo actual que convivió en la región hace unos 70 millones de años.

El espécimen encontrado podría haber medido unos 3,5 metros de largo, con mandíbulas anchas, con gran fuerza de mordida y dientes cónicos con borde aserrados que indican que probablemente se alimentaba de dinosaurios de mediano tamaño. (Agencia OPI Santa Cruz)