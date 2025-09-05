Un trabajador de la construcción falleció al caer de una obra en Puerto Madryn

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un trabajador de la construcción murió este miércoles al caer desde el segundo piso de una obra en la ciudad de Puerto Madryn.

El edificio en construcción se ubica en la intersección de Juan B. Justo y Avenida J. E. Hansen y las primeras investigaciones señalan que el accidente se produjo cuando el hombre perdió el equilibrio por las fuertes ráfagas de viento que azotaron la ciudad durante el mediodía.

Se trata de un hombre de 46 años que según las averiguaciones de la policía de Chubut se encontraba sin arnés y cayó de espaldas.

La justicia provincial inició las actuaciones para determinar las causas del accidente y verificar las medidas de seguridad en la obra. (Agencia OPI Chubut)