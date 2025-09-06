Torres presentó paquete de beneficios fiscales y aduaneros para Zona Franca

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres presentó un paquete de medidas impositivos y aduaneras para aquellas empresas y emprendimientos productivos que se establezcan en las Zonas Francas de la provincia.

El anunció lo hizo acompañado de intendentes, empresarios y autoridades nacionales y refleja un acuerdo alcanzado con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Torres sostuvo que “estamos llevando adelante un esquema de alivio fiscal que permitirá la radicación de inversiones, la generación de mano de obra intensiva y la industrialización de nuestros recursos”.



Son incentivos acordados con el Estado Nacional y los municipios que tendrán como objetivo “aplicar el cero por ciento derechos de exportación, de aranceles en importación, de ingresos brutos, de impuesto a los sellos, de impuesto inmobiliario, de tasas municipales y tarifa plana de agua y luz”.

El gobernador sostuvo que el anuncio es parte de la “política de desarrollo. Vamos a lograr con estas medidas romper este cuello de botella que hoy tenemos en la provincia y sacarle la pata de encima a la producción y al trabajo”. (Agencia OPI Chubut)