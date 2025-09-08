CGC petrolera socia del gobierno provincial dejó gente en la calle y cortan acceso a los yacimientos

Alrededor de unas 45/50 personas ex empleados de CGC, la petrolera con mayor incidencia en la provincia de Santa Cruz, llevan adelante un corte de acceso a los yacimientos en el departamento Lago Argentino, en reclamo de trabajo.
Trabajadores desocupados de esa zona, cortaron los accesos a los yacimientos Boleadoras, Guanaco, Campamento y Cerrito Norte, exigiendo a la empresa CGC que priorice la contratación de mano de obra local y les brinde acceso a capacitación para insertarse en la industria hidrocarburífera, de donde fueron echados por la empresa, incumpliendo básicamente, lo que marca la ley de contratación de mano de obra local.
Los cortes se llevan adelante como forma de visibilizar el problema de la desocupación en las localidades más impactadas por los despidos petroleros como El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos y fundamentalmente la exigencia está orientada a lograr que la empresa, reubique a los trabajadores en el yacimiento Palermo Aike, el cual y de acuerdo a la publicidad oficial, se ha dado en llamar “La segunda Vaca Muerta”.
No son los únicos trabajadores desocupados del ámbito petrolero que se encuentran expectantes ante la explotación hidrocarburífera no convencional; en zona norte son muchos los que creen que Palermo Aike puede sustituir las fuentes de trabajo que dejó YPF, GCG y otras empresas que se han retirado.
No obstante, como lo hemos remarcado en otros informes previos, la propaganda del gobierno sobre el futuro potencial de Palermo Aike, es a largo plazo. Nada indica que en el corto. Y mediano, el yacimiento vaya a funcionar en condiciones de tomar, no más de 100 empleados para las tareas previstas. (Agencia OPI Santa Cruz)