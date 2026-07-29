Quirno descartó la ruptura de relaciones con Brasil

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El titular del Palacio San Martín restó importancia a las críticas del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin. La estrategia oficial busca encapsular la disputa entre ambos mandatarios como un mero conflicto de índole partidaria.

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Pablo Quirno, canciller de la República Argentina, descartó una ruptura del vínculo diplomático con Brasil. El funcionario atribuyó la escalada retórica entre ambos gobiernos a diferencias exclusivamente políticas.

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Durante una entrevista concedida a Radio Mitre el 29 de julio de 2026, el responsable de la política exterior respondió a las advertencias emitidas por el vicepresidente brasileño. El segundo al mando del país vecino había afirmado el 28 de julio de 2026 que la postura de la administración argentina perjudicaba a la población.

La disputa institucional mantiene en suspenso la representación diplomática de Brasil en Buenos Aires. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) llamó a consultas al embajador Julio Glinternick Bitelli como medida de protesta formal.

La respuesta oficial ante el reclamo de Itamaraty

La estrategia de contención desplegada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto busca separar los ataques personales de los lazos institucionales. Frente a las críticas directas provenientes del Palacio del Planalto, el gobierno nacional optó por ignorar los riesgos comerciales de la crisis para enfocarse en la afinidad ideológica.

La diplomacia local califica las advertencias como meros juicios de valor subjetivos.

La administración central sostiene que las decisiones adoptadas por el gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva no son las adecuadas para la región. Las autoridades argentinas insisten en el respeto a la soberanía de cada país para definir su política interna y externa.

“No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan. Desde la Argentina no llevamos esto al plano institucional, dejamos la disputa en un tema electoral“, afirmó Pablo Quirno.

Realineamiento geopolítico regional

El conflicto con el principal socio del Mercosur contrasta con el acercamiento diplomático hacia Washington. El titular del Palacio San Martín justificó la política exterior actual apoyándose en una visión unificada con las recientes administraciones conservadoras del continente.

El gobierno consolida una alianza directa con los Estados Unidos respaldada por la afinidad entre ambos jefes de Estado.

Esta reconfiguración del mapa diplomático relega a un segundo plano las tensiones vecinales. El equipo de política exterior apuesta por la proyección internacional del presidente argentino, definiéndolo como un defensor global de las ideas de la libertad frente a los líderes progresistas. (Agencia OPI Santa Cruz)