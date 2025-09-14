Río Gallegos sin luz las reparaciones podrían demorar hasta el final del día

- Publicidad -

Un corte general de energía eléctrica afecta a la totalidad de la ciudad de Río Gallegos desde las primeras horas de este domingo, generando inconvenientes y preocupación en los vecinos. El desperfecto, que se inició minutos antes de las 7:00 de la mañana, fue provocado por el impacto de una camioneta contra un poste de alimentación que abastece de energía a la capital provincial.

Personal de la empresa estatal Servicios Públicos S.E. ya se encuentra trabajando en el lugar del siniestro para realizar el recambio de las instalaciones dañadas. Según la información recabada, se estima que las tareas de reparación se extenderán y demorarán hasta finalizar la jornada de hoy.

De manera paralela a los trabajos sobre la línea principal, desde la empresa de servicios públicos se informó que se están llevando a cabo las maniobras para poner en marcha la reserva fría. El objetivo de esta medida es poder reponer el suministro eléctrico en la ciudad de manera paulatina mientras se completan las reparaciones definitivas en la estructura afectada. (Agencia OPI Santa Cruz)