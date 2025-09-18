Movilización en defensa de la educación pública en Río Gallegos y Caleta Olivia

- Publicidad -

Bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”, diversos gremios docentes y de estatales provinciales marcharon este miércoles en Río Gallegos y Caleta Olivia en rechazo al veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y en el marco de la jornada nacional de la Marcha Federal Universitaria.

En la jornada participaron los gremios universitarios CONADU Histórica, FATUN, ATUNPA y ADIUNPA y el gremio docente provincial ADOSAC quienes confluyeron en la movilización hacia el centro de la capital santacruceña.

En paralelo a la movilización, la Cámara de Diputados de la Nación se encaminaba al rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo.

- Publicidad -

En Caleta Olivia, la concentración se realizó en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y se movilizaron hasta el centro en el monumento al trabajador petrolero. (Agencia OPI Santa Cruz)