La pobreza en Río Gallegos afecta a casi 43 mil personas según el último informe del INDEC

Según el último informe publicado por el INDEC, la pobreza en Río Gallegos afectó a 42.976 personas durante el primer semestre de 2025, mientras que 4.589 se encontraron por debajo de la línea de indigencia. Los datos se enmarcan en una baja generalizada del indicador a nivel nacional y regional, impulsada por una recuperación de los ingresos familiares por encima del aumento de las canastas básicas.

A nivel patagónico, la pobreza alcanzó al 27% de la población, lo que equivale a 306.970 personas. En esta comparación, Tierra del Fuego se posicionó como la jurisdicción con la tasa más baja, con un 25,7% de su población en situación de pobreza. El conglomerado Ushuaia-Río Grande registró 40.488 personas pobres, una cifra levemente inferior a la de la capital de Santa Cruz. Otras ciudades de la región presentaron números más elevados, como Rawson-Trelew con 46.164, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly con 69.340, y Neuquén-Plottier con 84.841 personas pobres.

El informe del organismo estadístico nacional destaca una tendencia de mejora generalizada en todas las regiones del país. A nivel nacional, la pobreza descendió 6,5 puntos porcentuales respecto al semestre anterior y se ubicó en el 31,6%, mientras que la indigencia retrocedió 1,3 puntos, alcanzando al 6,9% de la población.

El INDEC explicó que esta disminución se debe a que, producto de la baja de la inflación, el ingreso total familiar promedio aumentó un 26,3% en los primeros seis meses del año, un incremento que superó ampliamente la suba de la canasta básica alimentaria (13,2%) y de la canasta básica total (12,3%). Esta brecha positiva entre ingresos y costo de vida permitió que más hogares pudieran cubrir sus necesidades básicas. (Agencia OPI Santa Cruz)