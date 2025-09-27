Empresarios criticaron al gobierno nacional por retenciones al agro

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Federación Empresaria del Chubut (FECh) criticó la decisión del Gobierno Nacional de hacer “quitas selectivas” en las retenciones al agro, entre las cuales se destacan las exportaciones de carne vacuna y aviar.

La medida que regirá hasta el 31 de octubre de 2025 generó malestar en empresarios de Chubut quienes informaron que “las pymes chubutenses entendieron un ajuste fiscal selectivo llevado adelante por parte del Gobierno, donde nuevamente se pondera la eliminación transitoria de retenciones para el agro, sin atender la necesidad de sectores productivos que siguen postergados”.

Los empresarios de la región piden una compensación por la Zona Desfavorable, dado que hoy la comercialización y los costos operativos llegan a encarecer hasta un 40% lo que se produce en la Patagonia.

- Publicidad -

“Este pedido histórico de las cámaras de Chubut ha sido evaluado, pero a la hora de tomar las decisiones, la lapicera se utiliza mirando el caudal electoral y no las necesidades y emergencias de cada una de las regiones”, indicaron en un comunicado.

Advirtieron que el gasto fiscal de resolver “la Compensación por Zona Patagónica puede ser sensiblemente menor a la quita de retenciones, además de funcionar como un incentivo para generar más empleo y, por lo tanto, engrosar la recaudación”.

También señalaron que actividades productivas como la pesca de Chubut que “atraviesan por una severa crisis de costos, ya han expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de suspender las retenciones. Sin embargo, a pesar de la emergencia, los reclamos no han sido atendidos”. (Agencia OPI Chubut)